¿Motores BWM para Mercedes Benz? Un impensado acuerdo cerca de concretarse

Más allá de rivalidades históricas, la necesidad lleva a decisiones impensadas, como esta que busca dotar de propulsores de gasolina a los vehículos híbridos enchufables de la marca de la estrella.

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil
FILE PHOTO: The Mercedes-Benz logo is seen at the 43rd Bangkok International Motor Show, in Bangkok, Thailand, March 22, 2022. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo ATHIT PERAWONGMETHA

Mercedes Benz y BMW, dos gigantes rivales de la industria automotriz, exploran una alianza para que la primera use los motores de gasolina de la segunda en sus modelos híbridos.

El mundo automotriz vive una transformación vertiginosa y ante la demanda por debajo de lo esperado de vehículos eléctricos puros, los fabricantes están replanteando sus estrategias. Una de ellas, este posible acuerdo entre adversarios eternos.

Mercedes Benz está en conversaciones avanzadas para incorporar los propulsores de cuatro cilindros producidos por BMW y destinarlos a sus futuras versiones híbridas enchufables y combustión, incluyendo modelos como el nuevo CLA o incluso la próxima variante del Clase G.

¿Qué motor sería? Las versiones apuntan hacia el B58 de cuatro cilindros y 2.0 litros, que se utiliza en casi toda la gama de BMW y MINI.

FILE PHOTO: A view of a BMW logo in the BMW engine factory in Steyr, Austria April 18, 2023. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo LEONHARD FOEGER

Esta decisión no deja de sorprender, sobre todo porque Mercedes cuenta ya con su propio bloque M252 de similares características. Sin embargo, al adoptar motores BMW, logrará cumplir con la estricta normativa Euro 7 sin realizar inversiones propias en nuevas plataformas térmicas.

Por su parte, BMW ha reforzado su compromiso con la electrificación, los híbridos enchufables (PHEV) y los térmicos eficientes. Reconoce la volatilidad del mercado eléctrico, aunque su inversión continua y una oferta diversa muestran que no abandonará los motores de combustión por completo en el corto plazo.

Esta eventual alianza destaca lo complejo que resulta idear una transición hacia la movilidad sostenible. Mientras los eléctricos ganan terreno, los híbridos enchufables y motores gasolina todavía juegan un rol esencial en satisfacer las exigencias del mercado y los plazos regulatorios.

