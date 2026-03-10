Nissan Leaf se queda con el máximo reconocimiento del WWCOTY 2026

El Nissan Leaf fue elegido como el ganador absoluto de la edición 2026 del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), el premio internacional otorgado por un jurado compuesto exclusivamente por mujeres periodistas especializadas en la industria automotriz.

La decisión se tomó tras una votación final muy ajustada entre los modelos que previamente habían ganado en sus respectivas categorías. En total participaron 86 comunicadoras del sector automotor provenientes de 55 países de los cinco continentes. Entre ellas también estuvieron dos representantes chilenas: Paola Leyton, del medio Motorfem, y Francisca Muñoz, de Automujer.

La nueva generación del modelo eléctrico de Nissan llegó a la instancia final luego de quedarse con el primer lugar en la categoría Auto Compacto.

Una votación con alta paridad

El proceso de evaluación se extendió durante varios meses e incluyó pruebas de manejo, análisis técnico y discusiones entre las integrantes del jurado. Según explicó la presidenta ejecutiva del WWCOTY, Marta García, varios modelos obtuvieron niveles de apoyo muy similares.

“Hubo bastante paridad en la votación. Varios modelos recibieron niveles de respaldo muy cercanos, lo que refleja la calidad y diversidad que hoy existe en la industria automotriz. Finalmente, el Nissan Leaf fue el que se impuso”, aseguró.

En la ronda final, el modelo japonés compitió con los otros ganadores de categoría: Skoda Elroq (SUV compacto), Mercedes-Benz CLA (auto grande), Hyundai Ioniq 9 (SUV grande), Toyota 4Runner (4x4) y Lamborghini Temerario (deportivo).

Enfoque en el uso cotidiano

De acuerdo con la organización del premio, el Leaf convenció al jurado por su propuesta orientada al uso diario. Se trata de un vehículo 100% eléctrico pensado para desplazamientos urbanos e interurbanos, con una conducción silenciosa y un funcionamiento eficiente.

Su arquitectura también prioriza el espacio interior y la facilidad de uso, aspectos que fueron mencionados por varias integrantes del jurado durante el proceso de evaluación.

“El vehículo se siente mucho más refinado de lo que su precio podría sugerir, y además esta nueva generación parte con un valor menor que el modelo original de 2011”, comentó la periodista estadounidense Tanya Gazdik.

Otras evaluadoras destacaron el confort de marcha, el espacio disponible para los ocupantes y la autonomía que permite enfrentar tanto trayectos diarios como viajes de mayor distancia.

El Women’s Worldwide Car of the Year fue creado en 2009 por la periodista neozelandesa Sandy Myhre, quien actualmente se desempeña como presidenta honoraria de la organización. El jurado reúne a periodistas especializadas de distintos mercados y evalúa los vehículos considerando factores como seguridad, eficiencia, tecnología, comodidad y desempeño en el uso cotidiano.