MtOnline

Nuevas Vigus Work y Vigus Plus 2026: las nuevas versiones de un estandarte de JMC

Uno de los modelos más tradicionales de la marca regresa renovado y con un motor 2.5 turbodiésel Euro 6c.

 

Las renovadas versiones de la All New Vigus, Work y Plus, ya se encuentran en Chile, con más poder, más carácter y el objetivo claro de enfocarse en los que buscan camionetas para el trabajo preocupados de la seguridad y el desempeño.

La nueva generación apunta a destacar por su fuerza motriz y la eficiencia. Ambas versiones, Work y Plus, cuentan con un motor JMC turbodiésel de 2.500 cc, que entrega una potencia de 161 HP a 3.400 RPM y un torque máximo de 410 Nm. Su transmisión mecánica es de seis velocidades.

Las denominadas All New Vigus Work y All New Vigus Plus están disponibles en versiones 4x2 y 4x4, mientras que esta última también ofrece la opción de Tracción 4WD por tiempo compartido (con 4L y 4H).

Sus medidas son 5.335 mm de largo, 1.882 mm de ancho, 1.892 mm de alto y 3.150 mm de distancia entre ejes, además de una capacidad de carga de 870 kilos y un peso bruto de 2.830 kilos.

El consumo de combustible que homologan es de 11,1 km/l en ciudad, 14,8 km/l en carretera y 13,2 km/l mixto.

Las dos versiones vienen equipadas con tecnología de seguridad, que incluye ABS + EBD, ESP (Programa Electrónico de Estabilidad), asistencia de arranque en pendiente, junto al siempre necesario recordatorio de uso de cinturón.

En su interior, la seguridad está cubierta con cuatro airbags delanteros (de conductor y copiloto) y, además, cuenta con Control Crucero.

En términos de equipamiento y conectividad, incorporan una radio con pantalla touch de 12.8 pulgadas compatible con Carplay y Android Auto y cuatro altavoces.

La versión Plus eleva el nivel al integrar acceso sin llave y arranque por botón, asientos de ecocuero, y un monitor de presión de neumáticos, destacando su posicionamiento como una pickup más orientada al confort sin renunciar a la funcionalidad.

¿Cuánto cuestan las nuevas JMC All New Vigus?

Disponible en colores blanco, plata, gris grafito, negro, rojo y verde, las nuevas versiones de la camioneta de JMC.

La Vigus Work 4x2 cuesta $13.990.000+IVA, incluyendo bonos de financiamiento, mientras que la 4x4 6MT, $15.990.000+IVA. En tanto, la Vigus Plus 4x2 6MT tiene un valor de $16.490.000+IVA y la 4x4 6MT, $17.990.000+IVA.

