Nuevo Dongfeng Huge 2026: un SUV que le hace honor a su nombre

A primera vista, llama la atención por sus dimensiones y confirma que el nombre Huge (enorme, en inglés) parece una buena decisión para el nuevo SUV Dongfeng, que llega para convertirse en la punta de lanza de la marca china en Chile.

Sus medidas son 4.720 mm de largo, 1.910 mm de ancho, 1.720 mm de alto, 2.825 mm de distancia entre ejes y 210 mm de distancia del suelo, mientras que su capacidad de estanque es de 52 litros y su maletero es de 602 litros (1.606 con los asientos traseros abatidos).

Llega en dos versiones, el modelo cuenta con un motor 1.5 litros turbo gasolinero, que entrega 195 Hp y 305 Nm de torque, cifras por sobre el promedio de los vehículos de su tipo en el país. Su transmisión es automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades.

Su parrilla central destaca por las secciones verticales que buscan entregarle un toque premium, mientras que sus grupos ópticos delgados, y unificados con el logo de la marca realzan su tecnología.

Incluye un sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3 pulgadas con compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay, climatizador, asientos eléctricos para el conductor y acompañante, y un volante multifunción revestido en cuero.

En materia de seguridad, suma seis airbags, sistema de frenos ABS con EBD, con control de estabilidad y control de tracción. Adicionalmente, incorpora asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos y una cámara de visión panorámica de 540°.

Para completar el equipamiento, este SUV monta llantas de aleación de 19 pulgadas y cuenta con suspensiones delantera tipo McPherson y trasera multibrazo independiente, contribuyendo a una conducción estable y confortable.

¿Cuánto cuesta el nuevo Dongfeng Huge?

El precio para para la versión E1 parte en $17.990.000 y para la E2 va desde $ 18.990.000. En ambos casos incluye bono de $ 1.000.000 de lanzamiento y $600.000 de bono de Financiamiento.