    Nuevo Kia Sorento HEV: crece la ofensiva híbrida de la marca en Chile

    El SUV familiar forma parte de los tres modelos con que la marca surcoreana potencia su gama de nuevas energías.

     
    2026 Sorento Hybrid

    Kia acaba de presentar en Chile el Sportage HEV, el Sorento HEV y el Carnival HEV, tres modelos híbridos para fortalecer su estrategia de movilidad sostenible a través de distintas alternativas para el público.

    Ya hablamos del Sportage (enlazar https://www.latercera.com/mtonline/noticia/nuevo-kia-sportage-debuta-en-chile-la-renovada-version-hibrida/) y ahora es el turno de hablar del segundo de ellos: el Sorento.

    Se trata de un SUV grande, pensado para familias, que incorpora tecnología híbrida sin sacrificar espacio ni prestaciones. Su sistema combina un motor 1.6 turbo con un propulsor eléctrico de 44,2 kW (59 HP), alimentado por una batería de 1,49 kWh. El resultado es una potencia conjunta de 238 Hp y 367 Nm de torque, administrados por una caja automática de seis velocidades, con un rendimiento mixto declarado de hasta 14 km/l, una cifra relevante para un modelo de este tamaño.

    La experiencia a bordo es uno de sus principales argumentos para intentar sobresalir en el segmento.

    El habitáculo apuesta por un ambiente moderno y bien resuelto, donde la doble pantalla con radio de 12,3” y panel digital de 4,2”concentra la información y el entretenimiento. La conectividad inalámbrica, el cargador para smartphones y el sistema Smart Key refuerzan una propuesta pensada para el uso diario, mientras que elementos como el climatizador dual, la tapicería de cuero y el portalón eléctrico apuntan derechamente al confort familiar.

    2026 Sorento Hybrid

    Visualmente, el Sorento HEV mantiene la identidad robusta del modelo tradicional, con un diseño que mezcla sobriedad y presencia. La iluminación LED, las llantas de 19”, las barras de techo y los vidrios traseros oscurecidos refuerzan su carácter versátil, cómodo tanto para la ciudad como para viajes largos.

    En materia de seguridad y asistencias, el SUV híbrido se pone al día con un completo paquete que incluye seis airbags, frenos de disco, cámara de retroceso con sensores y un conjunto de sistemas ADAS que elevan el nivel de ayuda a la conducción. Detalles como el freno eléctrico EPB, los paddle shifters y el selector electrónico E-Shift mejoran la ergonomía y la sensación de control.

    ¿Cuál es el precio del Kia Sorento HEV 2026 en Chile? Presente en dos versiones, los valores son de $42.990.000 para la 2WD y de $51.990.00 para la AWD: $51.990.00.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosKiaSorentoSUVAutos eléctricosAutos híbridosElectromovilidad

