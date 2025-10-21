SUSCRÍBETE
Nuevo RZ 450e: Lexus presenta su primer SUV 100% eléctrico

La marca japonesa da el puntuapié inicial a su era eléctrica en el país con este modelo, que tiene una autonomía de hasta 470 kilómetros.

Romina CannoniPor 
Romina Cannoni
2023.09.01

Lexus aterrizó en Chile en 2008, y en sus 18 años en el mercado local ha tenido una estrategia clara, lo que se refleja en que fue la primera firma en tener en casi todos sus modelos con tecnología híbrida (salvo el LX) y empujando esta tecnología.

Con la estrategia del Grupo Toyota de multivías, lanzada en 2024 en el país, la propuesta tomó aún más fuerza y lanzó sus dos primeros modelos híbridos enchufables (PHEV), para hoy completar su gama con el RZ 450e, su primer SUV modelo 100% eléctrico.

2023.09.01

“Con este modelo damos un paso clave dentro de nuestra estrategia corporativa Beyond Zero, ya que este lanzamiento no solo representa innovación tecnológica, sino también la esencia de nuestra mirada para construir una movilidad más allá de las emisiones, restricciones y expectativas”, afirmó el director de Toyota Chile, Ignacio Funés.

Diseñado sobre la plataforma e-TNGA, el RZ 450e es una creación completamente eléctrica, no una adaptación. Su estructura optimiza el centro de gravedad, la distribución de peso y la estabilidad, logrando una conducción natural, precisa y silenciosa.

2023.09.01

Equipado con la tecnología Direct4, que ajusta el torque entre los ejes delantero y trasero en milisegundos, este SUV ofrece una tracción total inteligente, con una mayor sensación de control y seguridad.

El vehículo cuenta con dos motores (trasero y delantero), que le entregan 308 hp y 435 nm, junto a su batería de 71.4 kWh. Su aceleración de 0 a 100 km/h es en 5,3 segundos y su autonomía es de hasta 470 kilómetros.

Con un diseño puntiagudo y elegante, RZ 450e tiene un largo de 4.805 mm, un ancho de 1.895 mm, un alto de 1.635 mm y una distancia entre ejes de 2.850 mm. Su maletero tiene un volumen de 522 litros.

2023.09.01

En su interior destacan los materiales Ultrasuede reciclados, el techo panorámico con atenuación inteligente y una pantalla táctil de 14 pulgadas con conectividad avanzada, un sistema de audio con 10 parlantes y 296 watts, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, y traseros calefaccionados, entre otros.

En materia de seguridad, posee airbags frontales, laterales, de cortina y rodillas, mientras que el sistema Lexus Safety System+ ofrece un conjunto de tecnologías de seguridad avanzada.

2023.09.01

Por su compra, además, Lexus incluye la instalación de un cargador domiciliario con asesoría técnica personalizada, junto con las primeras cinco mantenciones gratuitas y ocho años o 160 mil kilómetros de garantía para sus componentes eléctricos, cobertura extensible hasta los 10 años o 200 mil kilómetros, a través del programa Unlimited.

¿Cuánto cuesta el Lexus RZ 450e? Incluyendo los bonos de la marca, su valor es de $79.990.000.

