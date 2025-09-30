SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Nuevo testamento reaviva la batalla en la familia Agnelli, dueños de Ferrari y Stellantis

Margherita Agnelli presentó un documento de 1998 en el que su padre, Gianni, habría reservado parte del patrimonio para su hijo Edoardo. Sus descendientes rechazan su validez, en un conflicto sucesorio que ya se extiende por más de dos décadas.

 

Margherita Agnelli ha vuelto a encender la disputa familiar por la herencia de su padre, Gianni, al presentar un testamento inédito ante el Tribunal de Turín. Este documento, fechado en enero de 1998, revela supuestas disposiciones desconocidas hasta hoy y que la hija del magnate automotriz ahora pone sobre la mesa en su contienda legal contra sus hijos John, Lapo y Ginevra Elkann.

Según lo presentado, el antiguo patriarca habría reservado para su hijo Edoardo una participación cercana al 25% de la sociedad Dicembre y el control de la caja fuerte familiar. En el texto, también habría confiado en que los demás miembros de la familia, ya con participaciones en la empresa, aceptaran esta distribución sin objeciones.

Los descendientes de Margherita han rechazado la validez del nuevo testamento: sus abogados aseguran que el documento no altera el acuerdo sucesorio vigente ni la estructura societaria existente. Aseguran que las disposiciones recogidas allí no reflejan una voluntad definitiva y que el reparto original permanece incuestionable.

La madre responde que, en cambio, el documento demuestra que la cesión del 25% de Dicembre a John Elkann, como estaba estipulado en los acuerdos anteriores, no correspondía verdaderamente con el deseo último de su padre. En su interpretación, ese porcentaje debió corresponderle a Edoardo; pero como él falleció en 2000, la sucesión de ese derecho recae en sus herederas, entre ellas la propia Margherita.

Este episodio es apenas un capítulo más en una disputa que ya cumple más de 20 años. Desde 2004, múltiples acuerdos, impugnaciones y litigios han tensado las relaciones familiares. En uno de los episodios más resonantes, Margherita aceptó en su momento recibir el control accionario del grupo familiar a cambio de 1.300 millones de euros, un arreglo que luego cuestionó judicialmente.

Adicionalmente, los nietos del patriarca tuvieron que afrontar un pago de 175 millones de euros al fisco italiano para dirimir asuntos fiscales derivados de la herencia de la viuda Marella, madre de Margherita y esposa de Gianni Agnelli. En un giro reciente, la Fiscalía de Turín ordenó embargar unos 74,8 millones de euros de los bienes de los tres nietos por presunto fraude fiscal vinculado al proceso sucesorio.

Stellantis es el conglomerado que maneja las marcas Fiat, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, Maserati, entre otros. La familia Agnelli controla el 15,5% a través del holding Exor. Además, tiene el 24,65% de Ferrari y también una participación en Iveco, entre otras empresas.

Más sobre:NoticiasAgnelliStellantisFiatGianni AgnelliMargherita AgnelliJohn ElkannFerrari

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Iván Navarro y Hueso Records presentan,“Penumbra”, en la 17° Bienal de Artes Mediales de Santiago

Chase Infiniti, la revelación actoral del momento: “Trabajar con Paul Thomas Anderson fue una verdadera clase magistral”

Gobierno por supuesta deuda de US$ 1.000 millones del Minvu: “La cifra real es menos de 1/9 de ese valor”

Con Chini.png: 14ª Primavera del Libro reune más de 230 editoriales en Parque Estadio Nacional

Bajo nivel de lluvias, pero lo suficiente para asegurar el consumo de agua potable para la próxima temporada

Corte Suprema acoge recurso de Lotería de Concepción y ordena bloquear sitios de apuestas online

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

5.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Gobierno por supuesta deuda de US$ 1.000 millones del Minvu: “La cifra real es menos de 1/9 de ese valor”
Negocios

Gobierno por supuesta deuda de US$ 1.000 millones del Minvu: “La cifra real es menos de 1/9 de ese valor”

Bajo nivel de lluvias, pero lo suficiente para asegurar el consumo de agua potable para la próxima temporada

Corte Suprema acoge recurso de Lotería de Concepción y ordena bloquear sitios de apuestas online

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google
Tendencias

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

En vivo: el Real Madrid visita al Kairat Almaty por la Champions League
El Deportivo

En vivo: el Real Madrid visita al Kairat Almaty por la Champions League

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica

Parte médico detalla la evolución de Patricio Toledo tras sufrir un infarto

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Iván Navarro y Hueso Records presentan,“Penumbra”, en la 17° Bienal de Artes Mediales de Santiago
Cultura y entretención

Iván Navarro y Hueso Records presentan,“Penumbra”, en la 17° Bienal de Artes Mediales de Santiago

Chase Infiniti, la revelación actoral del momento: “Trabajar con Paul Thomas Anderson fue una verdadera clase magistral”

Con Chini.png: 14ª Primavera del Libro reune más de 230 editoriales en Parque Estadio Nacional

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas
Mundo

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos