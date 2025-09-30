Nuevo testamento reaviva la batalla en la familia Agnelli, dueños de Ferrari y Stellantis

Margherita Agnelli ha vuelto a encender la disputa familiar por la herencia de su padre, Gianni, al presentar un testamento inédito ante el Tribunal de Turín. Este documento, fechado en enero de 1998, revela supuestas disposiciones desconocidas hasta hoy y que la hija del magnate automotriz ahora pone sobre la mesa en su contienda legal contra sus hijos John, Lapo y Ginevra Elkann.

Según lo presentado, el antiguo patriarca habría reservado para su hijo Edoardo una participación cercana al 25% de la sociedad Dicembre y el control de la caja fuerte familiar. En el texto, también habría confiado en que los demás miembros de la familia, ya con participaciones en la empresa, aceptaran esta distribución sin objeciones.

Los descendientes de Margherita han rechazado la validez del nuevo testamento: sus abogados aseguran que el documento no altera el acuerdo sucesorio vigente ni la estructura societaria existente. Aseguran que las disposiciones recogidas allí no reflejan una voluntad definitiva y que el reparto original permanece incuestionable.

La madre responde que, en cambio, el documento demuestra que la cesión del 25% de Dicembre a John Elkann, como estaba estipulado en los acuerdos anteriores, no correspondía verdaderamente con el deseo último de su padre. En su interpretación, ese porcentaje debió corresponderle a Edoardo; pero como él falleció en 2000, la sucesión de ese derecho recae en sus herederas, entre ellas la propia Margherita.

Este episodio es apenas un capítulo más en una disputa que ya cumple más de 20 años. Desde 2004, múltiples acuerdos, impugnaciones y litigios han tensado las relaciones familiares. En uno de los episodios más resonantes, Margherita aceptó en su momento recibir el control accionario del grupo familiar a cambio de 1.300 millones de euros, un arreglo que luego cuestionó judicialmente.

Adicionalmente, los nietos del patriarca tuvieron que afrontar un pago de 175 millones de euros al fisco italiano para dirimir asuntos fiscales derivados de la herencia de la viuda Marella, madre de Margherita y esposa de Gianni Agnelli. En un giro reciente, la Fiscalía de Turín ordenó embargar unos 74,8 millones de euros de los bienes de los tres nietos por presunto fraude fiscal vinculado al proceso sucesorio.

Stellantis es el conglomerado que maneja las marcas Fiat, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, Maserati, entre otros. La familia Agnelli controla el 15,5% a través del holding Exor. Además, tiene el 24,65% de Ferrari y también una participación en Iveco, entre otras empresas.