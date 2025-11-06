Nuevo TGS 8x4 llega a reforzar el portafolio de MAN
La tolva del camión tiene una capacidad volumétrica de 22 m³, desarrollado para el mercado chileno. Puede trasladar hasta 50 toneladas.
MAN presenta en Chile el TGS 50.480 BB 8x4 Euro 6e, un modelo desarrollado especialmente para las exigencias del mercado nacional, en especial en minería y transportes de alto tonelaje. Llega con mejoras en el consumo de combustible y la cadena cinemática.
El modelo cuenta con un bastidor reforzado para 50 toneladas, ejes traseros y suspensión de alta capacidad (32 ton), y motor MAN D26 Euro 6e de 480 CV y 12,4 litros de cilindrada con sistema Common Rail, que garantiza potencia con menores emisiones.
La tolva, fabricada por Meiller Kipper (Serie H), tiene una capacidad volumétrica de 22 m³, está diseñada en acero de alta resistencia bajo un sistema hidráulico de alta presión y cuenta con tratamiento nitrocarburado, lo que incrementa la durabilidad y eficiencia operativa en faenas mineras.
En equipamiento de seguridad y asistencias incorpora cabina certificada ECE-R29, control crucero adaptativo (ACC), frenado de emergencia con detector de peatones (EBA Plus), sistema de mantenimiento de carril (LGS), control de tracción (ASR) y estabilidad (ESP), airbag para el conductor, cámara de reversa y preinstalación para alcoholímetro.
MAN ofrece, a su vez, una solución integral postventa que incluye garantías diferenciadas para el producto y la tolva, telemetría Drive Up, financiamiento de fábrica, contratos de mantenimiento y certificaciones de taller, asegurando una operación confiable y rentable en el tiempo.
Con ventas proyectadas de 100 unidades al año, el MAN TGS 8x4 está disponible a un precio de $195 millones + IVA. Además, cuenta con una garantía de 5 años (1 año general + 4 años para tren motriz).
