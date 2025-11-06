Nuevo TGS 8x4 llega a reforzar el portafolio de MAN

MAN presenta en Chile el TGS 50.480 BB 8x4 Euro 6e, un modelo desarrollado especialmente para las exigencias del mercado nacional, en especial en minería y transportes de alto tonelaje. Llega con mejoras en el consumo de combustible y la cadena cinemática.

El modelo cuenta con un bastidor reforzado para 50 toneladas, ejes traseros y suspensión de alta capacidad (32 ton), y motor MAN D26 Euro 6e de 480 CV y 12,4 litros de cilindrada con sistema Common Rail, que garantiza potencia con menores emisiones.

La tolva, fabricada por Meiller Kipper (Serie H), tiene una capacidad volumétrica de 22 m³, está diseñada en acero de alta resistencia bajo un sistema hidráulico de alta presión y cuenta con tratamiento nitrocarburado, lo que incrementa la durabilidad y eficiencia operativa en faenas mineras.

En equipamiento de seguridad y asistencias incorpora cabina certificada ECE-R29, control crucero adaptativo (ACC), frenado de emergencia con detector de peatones (EBA Plus), sistema de mantenimiento de carril (LGS), control de tracción (ASR) y estabilidad (ESP), airbag para el conductor, cámara de reversa y preinstalación para alcoholímetro.

MAN ofrece, a su vez, una solución integral postventa que incluye garantías diferenciadas para el producto y la tolva, telemetría Drive Up, financiamiento de fábrica, contratos de mantenimiento y certificaciones de taller, asegurando una operación confiable y rentable en el tiempo.

Con ventas proyectadas de 100 unidades al año, el MAN TGS 8x4 está disponible a un precio de $195 millones + IVA. Además, cuenta con una garantía de 5 años (1 año general + 4 años para tren motriz).