SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Nuevo Toyota RAV4: la renovación de un referente

    Con más de tres décadas de historia, el SUV más vendido de la marca japonesa presenta su sexta generación con versiones a gasolina e híbridas.

     

    El Toyota RAV4 vino al mundo en 1994 para demostrar que podía existir un todoterreno compacto, de tres puertas. Desde entonces ha crecido (tiene cinco puertas) y se ha transformado en un referente, al punto que hoy es el SUV más vendido de la marca, con más de 15 millones de unidades repartidas por el mundo.

    Su sexta generación acaba de presentar en Chile y destaca por ser el primer vehículo de la marca japonesa en incorporar la versión más reciente del Toyota Safety Sense, actualizando su tecnología de seguridad avanzada pensadas para la tranquilidad de las familias.

    También suma el nuevo sistema operativo Arene, que optimiza la experiencia digital y la conectividad a bordo.

    La nueva RAV4 está disponible en el país en seis versiones, tanto bencineras como híbridas. En el primer caso cuenta con un motor de cuatro cilindros de 2.0 litros, con 169 Ho y 203 Nm, con una transmisión CVT. Para las HEV viene con un propulsor de 2.5 litros combinado con uno eléctrico que le permite 215, 226 y 236 Hp de potencia máxima, de acuerdo a la variante elegida, asociada a una caja eCVT.

    Elaborado en la plataforma Toyota New Generation Architecture-K (TNGA-K), sus dimensiones son 4.600 mm de largo, 1.855 mm de ancho, 1.695 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.690 mm, con un despeje de 201 mm. Su maletero es de 514 litros. Según versión, puede llevar llantas de 17, 18 o 20 pulgadas.

    En cuanto a equipamiento, suma seis parlantes, panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central de 10,5” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de cámara de retroceso, climatizador bizona, freno de estacionamiento con autohold, frenos de disco, asientos tapizados en tela con ajuste manual para el conductor.

    Respecto a la seguridad, destacan sus siete airbags, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, asistente de partida en pendiente y control crucero.

    ¿Cuáles son los precios de las nuevas versiones de la Toyota RAV4 en Chile?

    • LE 4×2: $ 28.990.000
    • LE AWD: $ 29.990.000
    • XLE 4×2: $ 32.490.000
    • LE HEV 4×2: $ 33.490.000
    • XLE HEV 4×2: $ 36.990.000
    • XSE HEV AWD: $ 42.990.000
    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosToyotaRAV4SUVAutos híbridosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Portaban droga y dinero falso: Carabineros detiene a dos sujetos por disparos en estacionamiento de supermercado de Maipú

    Grau sale al paso de las críticas y dice que los cálculos de ingresos fueron “consistentes con nuestra historia fiscal”

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Portaban droga y dinero falso: Carabineros detiene a dos sujetos por disparos en estacionamiento de supermercado de Maipú
    Chile

    Portaban droga y dinero falso: Carabineros detiene a dos sujetos por disparos en estacionamiento de supermercado de Maipú

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    Quiebre Boric-Kast: Sedini acusa al gobierno de “desviar la atención con discusiones pequeñas” y de actuar con “mala fe”

    Grau sale al paso de las críticas y dice que los cálculos de ingresos fueron “consistentes con nuestra historia fiscal”
    Negocios

    Grau sale al paso de las críticas y dice que los cálculos de ingresos fueron “consistentes con nuestra historia fiscal”

    Landes demanda al Estado por más de US$ 70 millones por efectos de la ley de fraccionamiento pesquero

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana

    Pese a mantenerse invictos: los Diablos empatan ante Francia y quedan eliminados del Clasificatorio para el Mundial

    Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”
    Cultura y entretención

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán
    Mundo

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    “Tengo miedo de morir”: silencio y temor entre los iraníes bajo los bombardeos de EE.UU. e Israel

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana