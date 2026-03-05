Nuevo Toyota RAV4: la renovación de un referente

El Toyota RAV4 vino al mundo en 1994 para demostrar que podía existir un todoterreno compacto, de tres puertas. Desde entonces ha crecido (tiene cinco puertas) y se ha transformado en un referente, al punto que hoy es el SUV más vendido de la marca, con más de 15 millones de unidades repartidas por el mundo.

Su sexta generación acaba de presentar en Chile y destaca por ser el primer vehículo de la marca japonesa en incorporar la versión más reciente del Toyota Safety Sense, actualizando su tecnología de seguridad avanzada pensadas para la tranquilidad de las familias.

También suma el nuevo sistema operativo Arene, que optimiza la experiencia digital y la conectividad a bordo.

La nueva RAV4 está disponible en el país en seis versiones, tanto bencineras como híbridas. En el primer caso cuenta con un motor de cuatro cilindros de 2.0 litros, con 169 Ho y 203 Nm, con una transmisión CVT. Para las HEV viene con un propulsor de 2.5 litros combinado con uno eléctrico que le permite 215, 226 y 236 Hp de potencia máxima, de acuerdo a la variante elegida, asociada a una caja eCVT.

Elaborado en la plataforma Toyota New Generation Architecture-K (TNGA-K), sus dimensiones son 4.600 mm de largo, 1.855 mm de ancho, 1.695 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.690 mm, con un despeje de 201 mm. Su maletero es de 514 litros. Según versión, puede llevar llantas de 17, 18 o 20 pulgadas.

En cuanto a equipamiento, suma seis parlantes, panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central de 10,5” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de cámara de retroceso, climatizador bizona, freno de estacionamiento con autohold, frenos de disco, asientos tapizados en tela con ajuste manual para el conductor.

Respecto a la seguridad, destacan sus siete airbags, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, asistente de partida en pendiente y control crucero.

¿Cuáles son los precios de las nuevas versiones de la Toyota RAV4 en Chile?