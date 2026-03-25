Nuevos New Star Truck y Honor S: Changan amplía su oferta en Chile de vehículos comerciales

Changan concretó un nuevo lanzamiento en Chile con la renovación de su línea de vehículos comerciales, incorporando las nuevas versiones de las pick-up New Star Truck y el furgón Honor S, modelos pensados para responder a distintas necesidades operativas.

Se trata de una gama enfocada en el transporte de carga y servicios urbanos, con propuestas que apuntan a facilitar las labores de emprendedores y pequeñas empresas. En ese contexto, los nuevos modelos fueron desarrollados con un enfoque práctico, privilegiando la versatilidad y la capacidad de adaptación a distintos rubros.

En el plano técnico, las tres variantes comparten un motor de cuatro cilindros DOHC de 1.5 litros. En el caso de las pick-up New Star Truck, este bloque desarrolla 100 hp y 133 Nm de torque, mientras que el Honor S registra 95 hp y 137 Nm. La transmisión es manual de cinco velocidades, con tracción trasera en todos los casos.

En términos de consumo, las pick-up homologan un rendimiento combinado cercano a los 11 km/l, mientras que el furgón alcanza hasta 13,55 km/l, cifras que buscan equilibrar capacidad de trabajo y eficiencia en el uso diario. A nivel estructural, los modelos cuentan con suspensión delantera independiente tipo McPherson y eje trasero rígido con ballestas, una configuración habitual en este tipo de vehículos.

Las diferencias se aprecian principalmente en sus dimensiones y capacidades. La New Star Truck cabina simple ofrece una caja de carga de más de tres metros de largo y capacidad de hasta una tonelada, mientras que la doble cabina amplía el espacio para pasajeros sin alterar significativamente su capacidad. El Honor S, por su parte, propone un volumen de carga de 3,4 m³ y una capacidad de hasta 590 kg, orientado a labores de reparto y logística urbana.

En equipamiento, la gama incluye elementos como aire acondicionado, alzavidrios eléctricos, conectividad Bluetooth y puertos USB, junto a soluciones de seguridad como control de estabilidad (ESP), frenos ABS con distribución electrónica y monitoreo de presión de neumáticos. Algunas versiones incorporan además cámara de retroceso y anclajes Isofix.

La nueva línea ya se encuentra disponible en el país, con precios que parten en $9.448.600 para las versiones New Star Truck y alcanzan los $9.984.100 en el caso del Honor S, incluyendo bonos asociados a financiamiento.