Ogier recibe multa por confuso incidente con la policía y por saltarse semáforo en rojo

El francés Sébastien Ogier vivió una jornada polémica en la fecha del WRC que se disputó en Croacia este fin de semana. El piloto del Toyota Yaris se impuso en el rally balcánico por apenas seis décimas de segundo sobre su compañero de equipo, el británico Elfyn Evans, superando una serie de inconvenientes, especialmente en un tramo de enlace, donde se vio envuelto en un accidente que le acarreó una importante multa.

Todo sucedió en la mañana de ayer, cuando el siete veces campeón del mundo iba rumbo hacia el primer tramo cronometrado del domingo (Bliznec – Pila, 25,20 km), en el norte de la ciudad croata. Según se aprecia en un video aficionado, cuando un vehículo particular intenta adelantarlo por la pista derecha a gran velocidad, Ogier mueve su Yaris hacia la misma pista, provocando un impacto que por suerte solo derivó en problemas en la puerta del copiloto del francés.

Según el informe que entregó el equipo Toyota a los comisarios, Ogier y su navegante Julien Ingrassia advirtieron un problema en su auto e intentaron estacionar en una parada de autobús, donde fueron golpeados por el BMW que intentaba adelantarles.

Tras esto, el piloto -quien debía llegar a la competencia a cierta hora o era penalizado- intercambió sus datos con el conductor del auto bávaro y, con la autorización de los organizadores del rally y de un miembro del equipo que acudió al lugar, por lo que pensó que podía continuar su recorrido.

Sin embargo, como se ve las imágenes, al lugar había llegado la policía de tráfico y uno de los uniformados estaba parado frente al auto. Para salir rápido, Ogier mueve el auto, por lo que el policía le pide que no siga, pero Ogier hace caso omiso y acelera por el lado del uniformado y emprende rumbo a la carrera que terminaría ganado por mínimo margen.

Pero este no fue el único inconveniente vial del francés. En otro lugar de la ciudad, también en enlace, fue captado por otro fanático cuando pasaba un semáforo en rojo, olvidándose de cumplir con las leyes de tránsito.

Por todo esto, el campeón del mundo fue multado con 7 mil euros. De esto, 5 mil corresponden a una infracción por el hecho de que el policía debió hacerse a un lado para no sufrir algúna lesión, mientras los otros 2 mil euros obeceden a la infracción de la ley de tránsito. Cabe recordar que los pilotos deben cumplir todas las leyes cuando se encuentran en enlace.

La Federación Internacional de Automovilismo también señaló que le excluirá de una carrera si se repite un hecho similar.

Sobre el accidente vial, Ogier señaló en el sitio Motorsport tras finalizar la carrera que “el impacto fue psicológico, sinceramente, fue un shock cuando ocurrió. Me duele un poco la espalda; fue un impacto bastante grande”, dijo, agregando que “pero primero me alegré de ver que no había ningún herido y de que la persona con la que tuvimos el accidente también estaba a salvo, que solo eran daños en el auto. Pero, sinceramente, en ese momento, pensé que mi rally estaba terminado”.

Respecto de los motivos que tuvo para salir rápido, con el riesgo que tuvo el policía, el francés lo atribuyó a un malentendido. “Por supuesto que hubo un poco de confusión en el momento, porque discutimos durante un rato toda la situación y dimos los datos a la policía. Pero el mayor problema es que los policías no hablaban nada de inglés”, dijo.

“En un momento uno de los policías dijo ‘puedes irte’, pero entonces parecía que su otro compañero no estaba seguro de la decisión. Tuvimos que aclarar lo que pasó una vez más. Definitivamente no soy alguien que huye después de un incidente”, agregó sobre su decisión, cerrando el tema señalando que “comprobamos que todo estuviera bien, entregamos nuestro permiso de conducir. Podemos alegrarnos al final de que hoy solo fueron daños en el auto y resolveremos lo que haya que resolver”.