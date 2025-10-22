Paso lo que tenía que pasar: Yangwang U9 Xtreme supera el récord de

El Yangwang U9 Xtreme, el superdeportivo eléctrico insignia de la división de lujo de BYD, acaba de alcanzar una nueva proeza: convertirse en el más rápido de su clase en el legendario circuito de Nürburgring, con un tiempo oficial de 6′59′'157.

El registro conseguido el 22 de agosto pasado, rebajó en más de cinco segundos el récord anterior, perteneciente al Xiaomi SU7 Ultra, para convertirse en el primer vehículo eléctrico en romper la mítica barrera de los siete minutos.

La hazaña llega apenas un mes después de que alcanzara una velocidad máxima de 496,22 km/h en la pista de pruebas de ATP Papenburg, consolidando así su doble título: el bólido más rápido en línea recta y el más veloz en circuito dentro del universo eléctrico.

El récord fue logrado por el piloto alemán Moritz Kranz, con más de 10 mil vueltas al Nordschleife en su carrera.

“El tiempo logrado demuestra la maestría técnica de BYD y Yangwang, capaces de equilibrar una plataforma eléctrica de alta potencia con un chasis de precisión extrema”, señaló tras completar la vuelta en el exigente trazado de 20,832 kilómetros, conocido como el “Infierno Verde”.

El U9 Xtreme está construido sobre la primera plataforma de 1.200V de ultra alto voltaje producida en serie, e incorpora cuatro motores eléctricos de 30.000 rpm, que entregan una potencia total superior a 3.000 CV y una relación potencia-peso de 1.217 CV por tonelada, cifras sin precedentes en la industria automotriz.

Basado en la arquitectura e⁴ Platform y en el sistema de control inteligente DiSus-X, el modelo introduce por primera vez en pista la tecnología de “control de actitud de la carrocería”, optimizando el equilibrio entre velocidad máxima y rendimiento en curvas.

Para soportar las exigencias del Nürburgring, el vehículo incorpora un sistema de frenos de titanio y carbono-cerámica, neumáticos GitiSport e·GTR² PRO desarrollados junto a Giti, y un nuevo sistema de refrigeración de alto rendimiento.

Frozenspeed Motorsport Photography

Producido en una edición limitada de solo 30 unidades, el Yangwang U9 Xtreme representa la búsqueda del “límite” y lo “desconocido”, según el significado de su nombre.

“Este logro demuestra hasta dónde puede llegar la tecnología cuando se combina con la pasión por la excelencia”, sentenció Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD.