Pese a la sanción en Las Vegas, ¿cuándo puede ser campeón Lando Norris?

Lando Norris y Oscar Piastri estaban dando las entrevistas de rigor, luego de terminar segundo y cuarto en el Gran Premio de Las Vegas, cuando desde McLaren los llamaron a los boxes y debieron cancelar sus sesiones con la prensa.

Los jefes del equipo campeón de constructores 2025 tenía una mala noticias que darles: los comisarios de la carrera los habían descalificado a ambos porque sus autos no superaron la revisión del desgaste de la parte trasera del fondo. Ninguno tenía los nueve milímetros de mínima que exige el reglamento

Así las cosas, Norris perdió los 18 puntos del segundo lugar y Piastri, los 12 del cuarto.

Eso, sumado a la victoria de Max Verstappen en el callejero nocturno en el desierto estadounidense, dejó apretadísima la disputa por el título de la F1 2025, a falta de dos carreras para el final.

El británico mantuvo su liderato con 390 unidades, con 24 por encima de su compañero de equipo, las mismas que lo separan del holandés de Red Bull.

Al calendario del “Circo” le restan los grandes premios de Qatar (30 de noviembre) y Abu Dabi (7 de diciembre), donde quedan en juego 58 puntos, 33 en el circuito de Losail, que tiene carrera sprint, y 25 en Yas Marina.

Para celebrar su primera corona, Norris necesita conseguir en Qatar dos puntos más que sus escoltas. Una forma de hacerlo, y de sobra, es si gana las dos pruebas que hay este de semana.

Pero el británico no necesita triunfar necesariamente: con dos segundos puestos en las próximas dos fechas también podría asegurar el campeonato, sin importar lo que hagan sus rivales. También podría lograrlo con dos terceros puestos, siempre y cuando ni Piastri ni Verstappen consigan los 58 puntos en disputa.