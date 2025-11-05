Peugeot Polygon Concept: un anticipo al futuro del 208

Peugeot da un salto audaz hacia el futuro con la presentación del Polygon Concept, un prototipo que anticipa la tercera generación del hatchback 208 y que abre una nueva era para la marca francesa. La imagen liberada destaca un diseño que mezcla líneas musculosas, superficie aerodinámica y una silueta “felina” que marca una ruptura llamativa respecto al modelo actual.

Uno de los elementos más comentados es el volante llamado Hypersquare, de forma rectangular, que será el primero de su tipo producido por Stellantis. Este volante trabaja junto al sistema de dirección “steer-by-wire”, que elimina la columna tradicional de dirección, permitiendo una definición de manejo más ágil y personalizada. Peugeot lo describe como “el siguiente paso en la saga del i-Cockpit”. Además, el interior del concept incluirá una gran pantalla curva flotante de 21 pulgadas, herencia del 3008, lo que anticipa una cabina de corte digital e inmersivo.

En lo técnico, el nuevo 208, que se espera para finales de 2026, será el primer modelo en emplear la plataforma STLA Small de Stellantis, compatible con soluciones híbridas y completamente eléctricas. Aunque Peugeot reafirma su compromiso con los BEV, también mantiene una oferta multienergía para dejar al cliente decidir el tipo de propulsión. No obstante, fuentes indican que el nuevo 208 podría comercializarse únicamente como eléctrico.

Exteriormente, el Polygon anticipa un cambio de lenguaje: sin parrilla tradicional, líneas esculpidas, faros y ópticas definidas y una proporción que aumenta en tamaño respecto a la versión actual. El modelo de producción conservará muchos de esos rasgos aunque adaptados al mundo real. Su fabricación será en la planta de Zaragoza, España.

El lanzamiento se realizará el próximo miércoles 12 de noviembre e incluirá una experiencia dentro del universo digital del videojuego Fortnite.