Pikachu se sube al auto: Pokémon celebra 30 años con tablero temático de Hyundai

A 30 años de su estreno, Pokémon vuelve a salir de las pantallas tradicionales y se mete en un espacio poco habitual: el interior de un auto. El 27 de febrero de 1996 aparecieron en Japón los primeros títulos de Pokémon Red and Green para Game Boy. Tres décadas más tarde, la franquicia amplía su presencia y suma un nuevo soporte para sus personajes.

La celebración incluye una colaboración con Hyundai, que lanzó dos temas digitales para el sistema multimedia de parte de su gama. Se trata de paquetes que transforman por completo el cuadro de instrumentos y la pantalla central de 12,3 pulgadas, incorporando gráficas y figuras del universo Pokémon.

Las opciones disponibles son “Pokémon Pikachu Quick Attack” y “Pokémon Ditto World”. No se limitan a cambiar el fondo: alteran relojes, menús, indicadores e incluso el diseño del vehículo que aparece en el navegador.

El tema centrado en Pikachu lo muestra en distintas expresiones y movimientos, rodeado de rayos y tonos amarillos. También suma apariciones de Raichu y Pichu, como parte de la misma línea evolutiva.

En el diseño inspirado en Ditto, en tanto, el foco está en su habilidad para adoptar otras formas. En pantalla se transforma en personajes clásicos como Vulpix, Squirtle o Togepi, entre otros.

Los contenidos son compatibles con modelos como Staria, Sonata, Palisade, Nexo, Ioniq 6 e Ioniq 9. Para instalarlos, es necesario adquirirlos mediante la aplicación de la marca o en la plataforma BlueLink Store, desde donde se descargan directamente al sistema del vehículo.

Por ahora, la propuesta está disponible solo en Corea del Sur y tiene un valor cercano a los 23 dólares, unos 18 mil pesos. No hay confirmación sobre su llegada a otros mercados.