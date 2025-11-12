OFERTA ELECCIONES $990
    Polygon Concept: la visión del futuro de Peugeot ya está aquí

    La marca francesa anticipa cambios radicales con este prototipo, que anticipa la tercera generación del 208 y las nuevas líneas de otros modelos. Entre sus características, sobresale el volante Hypersquare y la dirección electrónica steer by-wire.

     

    Con su lanzamiento, el Peugeot Polygon Concept marca el punto de partida de una nueva era para la firma del león. Con menos de cuatro metros de longitud, formas definidas por trazos puros y una afilada estampa “felina”, este prototipo adelanta lo que será el sucesor del icónico Peugeot 208 y otros modelos clave de la compañía francesa a partir de 2027.

    Lo más llamativo se encuentra dentro del habitáculo, donde el volante tradicional es reemplazado por el llamado “Hypersquare”, un módulo rectangular -casi como un controlador de videojuego- que, asociado a la dirección electrónica steer-by-wire (con pruebas en la industria aeroespacial), desconecta la relación mecánica entre volante y ruedas. La combinación de estas tecnologías, asegura Peugeot, ofrece una capacidad de respuesta y una precisión excepcionales a alta velocidad.

    Según Peugeot, esta arquitectura permitirá maniobras ultra-ágiles en ciudad y una estabilidad refinada en ruta. Según se anuncia, este sistema comenzará su producción igual que la tercera generación del 208.

    Exterior e interior brillan con novedades visuales y tecnológicas. La firma presenta su clásico “trazo de garras” en faros de micro-LED horizontales, techo panorámico y materiales sostenibles en todo el habitáculo, como reciclaje de vehículos anteriores, plástico reciclado impreso en 3D para asientos y un módulo modular que permite el intercambio de superficies y colores al gusto.

    La base técnica se mantiene en segundo plano, pero se confirma que el Polygon se construye sobre la futura plataforma eléctrica de segmento B de Stellantis (STLA Small). Esto indica que Peugeot apuesta por una estrategia eléctrica desde el corazón de su gama accesible, con versiones híbridas o 100% eléctricas.

    A partir de este conceptual, le parabrisas se convierte en la pantalla, reflejando ahí toda la información necesaria para el conductor y los demás pasajeros, en ambos casos, de forma personalizada. El área de visualización equivale a una pantalla de 31 pulgadas.

    El mensaje de Peugeot está claro, se encuentra reinventando su ADN. No se trata solo de estética futurista, sino de cambiar la interacción con el vehículo y los materiales que se ocupan en su desarrollo. El Polygon es el faro tecnológico y creativo que traza el camino del 208-X, del 2008-next y de todos los modelos que seguirán el lenguaje de alta tecnología, sostenibilidad y futuro.

