Presentan los cargadores para vehículos eléctricos más potentes de Chile

Copec cumplió 90 años y en ese contexto anunciaron que, a través de su filial Copec Voltex, han superado las 90 estaciones de servicio con carga rápida para vehículos eléctricos a nivel nacional.

El hito fue utilizado para enumerar todos los avances que la empresa ha alcanzado en el proceso de modernización de su red, que incluye la actualización de equipos, el aumento de potencia instalada y mejoras en la gestión operativa, con el objetivo de responder a una demanda en expansión y a mayores exigencias de continuidad del servicio.

Más del 50% de sus electrolineras corresponden actualmente a puntos de carga ultra rápida, con 30 superan los 360 kW de potencia, incorporando cargadores que van desde los 240 hasta los 500 kW, los más altos disponibles hoy en Chile y que son capaces de recargar un vehículo en 10 minutos.

“Estamos construyendo la infraestructura que permitirá que la electromovilidad crezca de manera sostenida en Chile, en beneficio de las personas, las industrias y las ciudades”, dijo el gerente general de Copec, Arturo Natho.

El proceso de actualización ha considerado la incorporación de sistemas avanzados de monitoreo y diagnóstico remoto, además de protocolos reforzados de mantenimiento y soporte en terreno. De acuerdo con la compañía, estas medidas buscan mejorar la continuidad operativa y anticipar eventuales fallas, en un contexto de uso cada vez más intensivo de la infraestructura de carga.

La red de Copec Voltex se extiende actualmente por todas las regiones del país, desde Arica hasta Punta Arenas, cubriendo zonas urbanas y corredores interurbanos estratégicos. Durante 2025, además, se alcanzó cobertura en todas las comunas de la Región Metropolitana.

Asimismo, se informó que durante 2026 continuará ampliando su red de carga rápida, incorporando nuevos puntos en carreteras, ciudades intermedias y polos industriales.