SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Presentan los cargadores para vehículos eléctricos más potentes de Chile

    Copec Voletx incorporó cargadores de hasta 500 kW y reforzó sus sistemas de operación y soporte, en línea con el aumento de la electromovilidad en Chile.

     
    ERNESTO PANATT

    Copec cumplió 90 años y en ese contexto anunciaron que, a través de su filial Copec Voltex, han superado las 90 estaciones de servicio con carga rápida para vehículos eléctricos a nivel nacional.

    El hito fue utilizado para enumerar todos los avances que la empresa ha alcanzado en el proceso de modernización de su red, que incluye la actualización de equipos, el aumento de potencia instalada y mejoras en la gestión operativa, con el objetivo de responder a una demanda en expansión y a mayores exigencias de continuidad del servicio.

    ERNESTO PANATT

    Más del 50% de sus electrolineras corresponden actualmente a puntos de carga ultra rápida, con 30 superan los 360 kW de potencia, incorporando cargadores que van desde los 240 hasta los 500 kW, los más altos disponibles hoy en Chile y que son capaces de recargar un vehículo en 10 minutos.

    “Estamos construyendo la infraestructura que permitirá que la electromovilidad crezca de manera sostenida en Chile, en beneficio de las personas, las industrias y las ciudades”, dijo el gerente general de Copec, Arturo Natho.

    CARLOS HURTADO

    El proceso de actualización ha considerado la incorporación de sistemas avanzados de monitoreo y diagnóstico remoto, además de protocolos reforzados de mantenimiento y soporte en terreno. De acuerdo con la compañía, estas medidas buscan mejorar la continuidad operativa y anticipar eventuales fallas, en un contexto de uso cada vez más intensivo de la infraestructura de carga.

    La red de Copec Voltex se extiende actualmente por todas las regiones del país, desde Arica hasta Punta Arenas, cubriendo zonas urbanas y corredores interurbanos estratégicos. Durante 2025, además, se alcanzó cobertura en todas las comunas de la Región Metropolitana.

    Asimismo, se informó que durante 2026 continuará ampliando su red de carga rápida, incorporando nuevos puntos en carreteras, ciudades intermedias y polos industriales.

    Más sobre:NoticiasCopecElectrolinerasPuntos de carga eléctricosSustentabilidadRed eléctrica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    “Entramado de corrupción”: fiscal Pastén detalla cómo operaba la red de tráfico de bienes y servicios en cárceles

    Presidente Boric por bombero Paúl Valenzuela: “Falleció solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”

    La colaboración del abogado Hernán Calderón con el equipo de Kast

    La Moneda pone fecha para recibir cartas credenciales de Estados Unidos e Israel

    Reforma estructural a los SLEP y terminar la selección escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    “Entramado de corrupción”: fiscal Pastén detalla cómo operaba la red de tráfico de bienes y servicios en cárceles
    Chile

    “Entramado de corrupción”: fiscal Pastén detalla cómo operaba la red de tráfico de bienes y servicios en cárceles

    Presidente Boric por bombero Paúl Valenzuela: “Falleció solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”

    La colaboración del abogado Hernán Calderón con el equipo de Kast

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza
    Negocios

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones

    Casas de apuestas online piden al futuro gobierno de Kast que le de prioridad a proyecto que las regula

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung
    Tendencias

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente
    El Deportivo

    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Colo Colo aprueba su primer fichaje: Matías Fernández llega a Macul

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Llega el libro que revisa ¿Quién mató a Gaete? de Mauricio Redolés: “Es uno de los artistas más maltratados de Chile”
    Cultura y entretención

    Llega el libro que revisa ¿Quién mató a Gaete? de Mauricio Redolés: “Es uno de los artistas más maltratados de Chile”

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein
    Mundo

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad