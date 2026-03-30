¿Puede Kimi Antonelli ser el campeón de F1 más joven de la historia?

Con su triunfo en el Gran Premio de Japón, ayudado por el accidente de Oliver Bearmann, Andrea Kimi Antonelli pasó a comandar la clasificación de la Fórmula Uno, con 72 puntos, nueve por encima de su compañero en Mercedes, George Russell, que lo transformó en el líder más joven de los 76 años de historia del “Circo”.

Con apenas 19 años, 7 meses y 4 días, el italiano es, además, el primer piloto de su país en estar al frente de la clasificación, desde que lo hiciera Giancarlo Fisichella tras ganar en el debut de la temporada 2005, en Melbourne.

El piloto de Mercedes, que ya había ganado en China, confirma la gran candidatura de la escudería alemana en 2026, en la que ha conseguido las tres victorias, y también las opciones propias de optar a un título que podría permitirle ser el monarca más bisoño de todos los tiempos, superando el hito de Sebastian Vettel en 2010, cuando se coronó a los 23 años y 134 días.

El nacido en Bolonia, que se subió a un karting a los dos años y que a los 14 ya era campeón de Europa, se toma su posición en el certamen y sus opciones con calma. “Me siento muy bien, es demasiado pronto para pensar en el campeonato, pero vamos por buen camino”, dijo Antonelli.

Y sobre el GP de Japón reconoció: “En la carrera, tuve una salida terrible. Necesito revisar qué pasó, pero luego tuve suerte con el coche de seguridad y pude ponerme en cabeza. Después, el ritmo fue increíble”.

Foto: @MercedesAMGF1 / X.

Épica y fortuna en el Gran Premio de Japón

Su victoria en Suzuka fue una montaña rusa de emociones. Antonelli tuvo una salida desastrosa desde la pole, cayendo hasta la sexta posición en los primeros metros y perdiendo el control aparente de la carrera. Sin embargo, la fortuna se alió con el joven talento en la vuelta 22.

Un violento accidente de Oliver Bearman (Haas), que tras encontrarse con un Franco Colapinto (Alpine) que venías más lento, gestionando la energía de su bólido, impactó contra las protecciones a 50G y provocó la salida del auto de seguridad.

En ese instante, Oscar Piastri, que lideraba con solvencia, ya había realizado su parada, mientras que Antonelli aprovechó la neutralización para entrar a boxes y reincorporarse en la primera posición.

A partir de ahí, el Mercedes mostró un ritmo inalcanzable, dejando a Piastri con el amargo sabor de una punta perdida por el azar del reglamento.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Críticas y un futuro incierto para las estrellas

Pero no todo es alegría en la nueva era técnica. Max Verstappen, visiblemente molesto, terminó octavo y dejó caer serias dudas sobre su continuidad. El neerlandés calificó a su Red Bull de “inconducible” y criticó duramente las reglas de 2026, que priorizan la gestión de energía sobre el ataque puro.

En la misma línea, Carlos Sainz fue tajante tras el accidente de Bearman: el español acusó a la FIA de ignorar las advertencias de los pilotos sobre las peligrosas diferencias de velocidad que generan los nuevos sistemas de recuperación de energía, priorizando el “espectáculo” sobre la seguridad.

Tras las cancelaciones de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahrein, debido al conflicto en Oriente Medio, la F1 entra ahora en un parón forzado de cinco semanas. La acción no volverá hasta el fin de semana del 1 al 3 de mayo en Miami, donde Antonelli llegará como el hombre a batir.