    Nueva RAM Rampage 2026: suma motor diésel y refuerza la seguridad

    La pick-up compacta de RAM se actualiza con un nuevo propulsor 2.2 turbodiésel, mejoras en asistencia a la conducción y más equipamiento de serie.

     

    Con la misión de ampliar su presencia en el mercado nacional, RAM lanza en Chile la actualización de la Rampage, que pone el acento en eficiencia, seguridad y confort.

    El modelo, que debutó en Chile en 2024, incorpora cambios en su gama mecánica y tecnológica, manteniendo sus características ideales para el plano urbano como el recreativo.

    Nuevo motor

    La principal novedad de la gama 2026 es la incorporación del motor 2.2 turbodiésel en las versiones Bighorn y Laramie. Este bloque entrega 200 HP y 450 Nm de torque, lo que representa una mejora cercana al 20% en prestaciones respecto del motor anterior, junto con una optimización en el consumo de combustible. La entrega de torque a menores revoluciones permite una conducción más suave, con mejor respuesta y menor nivel de ruido en cabina.

    En paralelo, la versión Rampage R/T mantiene el motor Hurricane 4 de 272 HP, pero suma una nueva calibración de suspensión, pensada para mejorar el confort de marcha sin perder su enfoque deportivo.

    Seguridad y asistencias a la conducción

    La Rampage 2026 también incorpora ADAS de Nivel 2 como equipamiento disponible, con sistemas que permiten asistencia activa en la conducción. Entre ellos se incluyen frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y control de crucero adaptativo con función Stop & Go.

    A esto se suman monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, sensores de estacionamiento delanteros desde la versión Bighorn y hasta siete airbags de serie.

    En la versión R/T también se integra la tecnología Seal Inside™, que permite seguir circulando ante pequeñas perforaciones en los neumáticos, reduciendo la pérdida de presión.

    Equipamiento y habitáculo

    Todas las versiones de la RAM Rampage 2026 incorporan lona marítima de serie y sistema de apertura remota del portalón. En el interior, según versión, se incluyen asientos eléctricos, tapicería en cuero, pantalla multimedia de 12,3”, panel digital de 10,3”, cargador inalámbrico ventilado y sistema de sonido Harman Kardon.

    ¿Cuánto cuesta la RAM Rampage 2026 en Chile? Disponible en tres versiones, los valores de la camioneta son:

    • Bighorn: desde $26.990.000+IVA
    • Laramie: desde $30.990.000+IVA
    • R/T: desde $34.990.000+IVA
