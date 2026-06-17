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    Renault 4 Troop: el prototipo militar listo para el combate

    El prototipo combina tracción 4x4, propulsión híbrida, conectividad táctica avanzada y sistemas de coordinación de drones en una plataforma multipropósito para operaciones terrestres.

     
    Made with Google AI

    La evolución de los conflictos modernos exige vehículos capaces de procesar información en tiempo real, coordinar múltiples sistemas y mantener la movilidad en cualquier entorno. Bajo esa premisa nació el 4 Troop, un innovador prototipo desarrollado por Renault y la firma de tecnología de defensa Thales que transforma una plataforma de origen civil en una avanzada herramienta para operaciones militares.

    Diseñado como un auténtico centro de mando sobre ruedas, el prototipo fue una de las principales novedades exhibidas en Eurosatory 2026. El modelo integra tecnologías de comunicación segura, conectividad táctica y apoyo a la toma de decisiones, permitiendo a las fuerzas terrestres gestionar operaciones complejas directamente desde el vehículo.

    Su arquitectura electrónica incorpora la plataforma digital de combate de Thales, capaz de procesar grandes volúmenes de datos procedentes de sensores, drones y otros sistemas conectados. Gracias a ello, puede coordinar simultáneamente vehículos aéreos no tripulados (UAV) y vehículos terrestres autónomos (UGV), ampliando significativamente las capacidades operativas sobre el terreno.

    El prototipo utiliza una configuración híbrida con tracción integral 4x4, una solución que combina una elevada autonomía con desplazamientos más silenciosos y discretos. Esta mecánica le permite desempeñarse en misiones de reconocimiento, vigilancia de zonas sensibles, escolta, apoyo logístico y coordinación táctica.

    Uno de sus elementos más destacados es la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite suministrar energía directamente a equipos eléctricos desplegados en terreno, aumentando la independencia operativa en escenarios donde la infraestructura es limitada.

    La plataforma también destaca por su capacidad de adaptación. El sistema puede configurarse según las necesidades específicas de cada misión, facilitando la supervisión de recursos, la coordinación de unidades y la gestión de información crítica en tiempo real.

    Además de su enfoque tecnológico, el proyecto busca aprovechar la experiencia industrial de Renault Group en producción a gran escala y servicio posventa, permitiendo una fabricación más rápida y costos de operación más contenidos respecto de plataformas militares desarrolladas desde cero.

    Con el 4 Troop, Renault y Thales apuestan por una nueva generación de vehículos tácticos donde la movilidad, la conectividad y la gestión inteligente de datos se convierten en herramientas clave para aumentar la eficacia operativa en cualquier escenario.

    Más sobre:NoticiasRenaultThales4 TroopVehículos militaresVehículos híbridosElectromovilidad

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