Renault actualiza el Kwid E-Tech en Chile con más autonomía y foco urbano

El modelo, que durante 2025 se ubicó entre los eléctricos más vendidos en el país, incorpora ajustes en diseño y equipamiento, manteniendo dimensiones compactas que favorecen su uso en ciudad. Se trata del Renault Kwid E-Tech, cuya actualización fue presentada en Chile por Renault en un contexto donde el mercado local comienza a ampliar su oferta de vehículos a batería.

La propuesta apunta a un vehículo de uso cotidiano, con un enfoque en eficiencia y facilidad de manejo en entornos urbanos, manteniendo su orientación hacia la movilidad eléctrica en trayectos diarios.

En el exterior, el rediseño incluye un frontal actualizado con el nuevo emblema de la marca, una parrilla revisada y una firma lumínica LED que marca la identidad visual del modelo. En el interior, el habitáculo recibe una actualización centrada en conectividad, con una pantalla táctil de mayor tamaño y un panel de instrumentos digital, junto a configuraciones que buscan simplificar la interacción del conductor con el vehículo.

El sistema de propulsión se mantiene basado en un motor eléctrico alimentado por una batería de 26,8 kWh, configuración que permite una autonomía de hasta 298 kilómetros en ciudad. Este conjunto incorpora funciones orientadas a mejorar la eficiencia, como el frenado regenerativo y modos de conducción que ajustan el consumo energético según el uso.

En materia de recarga, el vehículo puede conectarse tanto a una red doméstica como a cargadores de mayor potencia, incluyendo opciones de carga rápida que reducen los tiempos de espera en trayectos más extensos. Estas características se enmarcan en un escenario donde la infraestructura de carga continúa en desarrollo en el país.

El modelo también integra un conjunto de asistencias a la conducción que amplían la seguridad en el uso diario. Estos sistemas incluyen funciones de monitoreo del entorno, apoyo en la mantención de carril y asistencia en situaciones de tráfico urbano, además de elementos de seguridad activa y pasiva que forman parte de la configuración del vehículo.

“Con la llegada del nuevo Kwid E-Tech seguimos avanzando en nuestro objetivo de acercar la electromovilidad a más personas en Chile. Este modelo combina eficiencia, tecnología y seguridad en un formato compacto ideal para la ciudad”, aseguró Matías Buijuy, gerente de Renault Chile.

El renovado Kwid E-Tech se comercializa en una única versión, en un segmento donde la oferta de vehículos eléctricos compactos ha ido creciendo en los últimos años, impulsada por nuevas tecnologías y cambios en los hábitos de movilidad.

El nuevo Kwid E-Tech llega a Chile en una versión única, con un precio de $12.990.000 (con bonos), garantía de tres años años o 100 mil kilómetros y para la batería una garantía de ocho años o 120 mil kilómetros.