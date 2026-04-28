Salón de Beijing 2026: Chery presenta el nuevo Tiggo V y adelanta un 100% eléctrico para Chile

En estos frenéticos días de presentaciones y lanzamientos en el Salón de Beijing 2026, Chery aprovechó para mostrar uno de sus desarrollos más innovadores: el Chery Tiggo V, un SUV familiar transformable que propone una nueva forma de entender la movilidad cotidiana. Concebido bajo un enfoque basado en distintos escenarios de uso, el modelo integra múltiples configuraciones en un solo vehículo, adaptándose a distintas necesidades sin comprometer confort ni desempeño.

El Tiggo V destaca por su concepto “V”, que resume tres pilares clave: versatilidad, valor y victoria. En la práctica, esto se traduce en un vehículo capaz de mutar entre distintos formatos. En modo SUV, ofrece un diseño robusto inspirado en la estética “Tiger Roar”, con parrilla en forma de V y luces LED tipo “Tiger Claw”.

Su estructura, compuesta en un 76% por acero de alta resistencia y aluminio, garantiza seguridad y rigidez, complementada por sistemas ADAS como frenado autónomo de emergencia y alerta de colisión frontal.

Cuando se prioriza el confort familiar, el modelo adopta un formato MPV con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros. Su distancia entre ejes de 2.800 mm permite un interior amplio y flexible, con asientos deslizables, configuración tipo cama y hasta 42 espacios de almacenamiento. A esto se suma climatización independiente en todas las filas y un sistema de filtrado de aire con estándar N95, pensado para viajes largos en condiciones óptimas.

En escenarios más exigentes, el Tiggo V puede transformarse en modo pickup, gracias a una sección trasera desmontable que amplía su capacidad de carga. Esta configuración permite transportar equipamiento voluminoso e incluso integrar accesorios outdoor como carpas de techo o refrigeradores portátiles, reforzando su enfoque multifuncional.

En términos mecánicos, el modelo incorpora el sistema híbrido de sexta generación de la marca (CSH), disponible en versiones híbridas enchufables y a combustión. La variante PHEV logra consumos desde 17 km/l, mientras que la opción gasolina alcanza 12,7 km/l, equilibrando eficiencia y rendimiento. Además, su altura al suelo de 220 mm, capacidad de vadeo de hasta 700 mm y ángulo de ascenso de 30° le permiten desenvolverse con solvencia fuera del asfalto.

El Tiggo V no fue el único modelo que se robó las miradas en el stand de Chery, donde también se dieron a conocer el superdeportivo Arrizo X y el totalmente eléctrico QQ.

Este último está programado para ser una de las próximas novedades de la marca china en Chile. Se trata un SUV compacto, de 4,19 metros de largo, 1,81 de alto y 2,7 de distancia entre ejes. Además, cuenta con un motor eléctrico trasero, con potencias de 78 y 121 hp, que le brinda una autonomía de entre 300 y 420 kilómetros.