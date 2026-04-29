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    Salón de Beijing 2026: Omoda muestra el C4 que llegará a Chile

    Su estreno está programado para la última etapa del año. El modelo cuenta con motorizaciones híbridas y eléctricas, junto a una cabina basada en inteligencia artificial.

     

    Omoda ocupó la amplia vitrina del Salón de Beijing para presentar su nueva apuesta para el segmento C: el C4, un SUV que cuenta con electrificación, diseño futurista y una experiencia digital avanzada, cuya llegada a Chile está confirmada hacia fines de este año.

    Con 4,42 metros de largo, el modelo destaca por una estética inspirada en el lenguaje “cyber-mecha”, con líneas afiladas y una firma lumínica que evoca la energía de un rayo. Este enfoque no solo busca diferenciarlo visualmente, sino también conectar con un público joven, que valora tanto el diseño como la tecnología en su experiencia de conducción.

    Uno de los pilares del C4 es su oferta mecánica diversa. El modelo contará con versiones a combustión, pero también con una variante híbrida basada en la tecnología SHS, que combina un motor 1.5 turbo con un sistema eléctrico para alcanzar hasta 165 kW (224 CV) y 295 Nm de torque. Este sistema, apoyado por una batería de 1,83 kWh, promete consumos eficientes y una conducción más limpia.

    A esto se suma una versión 100% eléctrica, que entrega 155 kW (211 CV) y una autonomía superior a los 400 kilómetros, gracias a una batería de 61,1 kWh. Esta dualidad mecánica permite al C4 adaptarse a distintos perfiles de usuario, desde quienes buscan eficiencia diaria hasta quienes apuestan por la electrificación total.

    En el interior, el SUV introduce el concepto de AI Cabin, un habitáculo inteligente que redefine la interacción con el vehículo. A través de la plataforma Omoda Super AI, el conductor puede utilizar comandos de voz en lenguaje natural, acceder a navegación inteligente, gestionar funciones del vehículo y disfrutar de contenidos digitales en un ecosistema integrado.

    El enfoque tecnológico se complementa con modos de conducción adaptativos y una experiencia personalizada, donde el vehículo aprende de los hábitos del usuario para optimizar cada trayecto. De esta forma, el C4 no solo se presenta como un medio de transporte, sino como un asistente digital sobre ruedas.

    Con este modelo de entrada, Omoda busca aumentar su posicionamiento en la participación de mercado, pues su precio rondaría los 10 millones de pesos, lo que lo hace muy atractivo para el público.

    Más sobre:NoticiasSalón de Beijing 2026OmodaC4SUVVehículos híbridosVehículos eléctricosElectromovilidad

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