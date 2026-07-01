Scania acelera inversiones para fortalecer su red de atención en el norte de Chile

El crecimiento de la actividad minera, logística y del transporte de carga en el norte del país está impulsando una nueva etapa de inversiones en infraestructura y servicios especializados. En ese contexto, Scania anunció un plan para ampliar y modernizar su red de atención en distintas regiones, con el objetivo de mejorar la disponibilidad operativa y el soporte a sus clientes.

El anuncio se realizó durante el Demotour 2026 de la marca en la Región de Coquimbo, instancia donde también presentó su oferta de soluciones de transporte sustentable y las alternativas de Scania Finance, incluyendo la extensión de su campaña de financiamiento de hasta el 100% para la compra de camiones.

La estrategia contempla el fortalecimiento de la red en varios puntos clave del norte de Chile. En Arica, la compañía incrementará la capacidad para la venta y disponibilidad de repuestos, buscando reducir los tiempos de respuesta y mejorar el servicio para los transportistas del extremo norte.

En Salamanca, Scania continuará potenciando su centro de atención para respaldar principalmente las operaciones vinculadas a la minería y otras actividades productivas de la zona.

Uno de los proyectos más relevantes se desarrollará en la Región de Coquimbo, donde la empresa construirá un nuevo taller de alta capacidad con modernas bahías de mantenimiento estandarizadas, ampliando significativamente su capacidad de atención.

A ello se suma la relocalización y expansión de sus instalaciones en Antofagasta, iniciativa que considera una inversión cercana a los $6.000 millones y que permitirá aumentar la capacidad operativa en uno de los principales polos mineros del país.

En Copiapó, en tanto, Scania ejecuta una modernización integral de sus dependencias, incorporando mejoras en infraestructura, optimización de espacios y criterios de sostenibilidad alineados con los estándares globales de la compañía.

Con estas inversiones, la firma busca consolidar una red integrada que combine infraestructura, conectividad, servicios técnicos, financiamiento y soporte especializado, acercando soluciones a los clientes que operan en zonas donde la continuidad operacional resulta fundamental para la productividad de sectores estratégicos de la economía chilena.