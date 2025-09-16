¿Se tienta Ogier con el récord de Loeb tras ganar en Chile?

No se suponía que, a tres fechas del final del Mundial de Rally, Sebastien Ogier estuviera a punto de conseguir su novena corona y así igualar al francés Sebastien Loeb en una marca que parecía imposible de repetir cuando se concretó.

El piloto del Toyota Gazoo Racing había decidido que correría esta temporada de forma parcial, lo que, en principio, merma las posibilidades de cualquiera a un título. El galo se ha ausentado de las fechas en Suecia, Kenia y Estonia.

Sin embargo, sus planes han cambiado luego de su paso por Sudamérica para las pruebas en Paraguay y Chile. Ganó a ambas y quedó como líder del campeonato, con 224 puntos, dos más que su compañero británico Elfyn Evans, 21 por encima del finlandés Kalle Rovanperä.

Por delante le quedan tres pruebas: Europa Central, Japón y Arabia Saudita, el desconocido cierre de campaña. En la primera nunca ha ganado, mientras que a su equipo se le da bien el evento nipón.

“Creo en mis oportunidades de título. Pero no soy el único. Estoy por mi parte motivado y va muy bien, me siento bien y la velocidad es excelente. Confío en seguir siendo rápidos, pero sé que para ganar un título hay que combinar muchas más cosas”, le dijo el fin de semana a La Tercera.

De todas formas, quizás para quitarse presión de encima, asegura que no le quita el sueño, porque no era su objetivo al partir la campaña.

“No era una prioridad porque no iba a hacer el curso al completo. Pero este año soy afortunado y abrazo la oportunidad. Aunque realmente no es mi prioridad”, agregó en la misma entrevista.

DIEGO IBACACHE

Con sus victorias en las fechas más recientes del Mundial, Ogier totalizó 62 carreras ganadas en su notable carrera de 17 años, en la que ha disputado 200 pruebas para Citroën, Volkswagen, Ford y Toyota.

Suma ocho títulos. El último de ellos, en 2021, tras el cual optó por una participación selectiva en el certamen. Eso sí, su rendimiento no ha decaído: en este período ha participado en 32 de 50 fechas, con 12 triunfos y 22 podios.

Para muchos, ya es considerado el más grande de la historia. No obstante, en la estadística de coronas está igualado con Loeb.

Su presencia en las tres carreras del año está garantizada. El objetivo es la historia y el premio, la gloria.