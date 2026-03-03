SUSCRÍBETE
    Seis nuevos patios eléctricos para el transporte en Santiago

    La nueva infraestructura desarrollada por Copec abastecerá a 559 buses con energía 100% renovable en la Región Metropolitana.

     

    Santiago sumará seis nuevos electroterminales que permitirán alimentar cerca de 559 buses eléctricos del sistema de transporte público. La adjudicación, realizada en el marco de la última licitación del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), considera contratos eléctricos de largo plazo y suministro proveniente íntegramente de fuentes renovables.

    La infraestructura estará ubicada en comunas como San Bernardo, Maipú, Pudahuel y Quilicura, y respaldará servicios operados por las empresas Vule y Conecta. Del total de buses contemplados, 120 serán unidades nuevas y 439 corresponderán a renovación de flota.

    Con esta incorporación, el sistema RED Movilidad alcanzará 2.856 buses eléctricos abastecidos bajo este esquema, lo que equivale al 63% de la flota eléctrica de la Región Metropolitana.

    El proyecto será desarrollado por las filiales Copec EMOAC, encargada del suministro de energía renovable, y Copec Voltex, responsable de la infraestructura de carga y operación tecnológica, que asumirán la instalación, mantenimiento y gestión de los sistemas asociados.

    “Con esta adjudicación seguimos ampliando nuestra participación en el sistema de transporte público eléctrico del país, aportando infraestructura robusta y soluciones integrales que permiten operar flotas cada vez más grandes con energía 100% renovable. Nuestro foco está en asegurar continuidad operacional con estándares de clase mundial, acompañando la transición energética del transporte público”, aseguró Francisco Larrondo, gerente general de Copec Voltex.

    La iniciativa contempla contratos eléctricos de largo plazo por aproximadamente 44 GWh, lo que permitirá dar estabilidad al suministro y continuidad a la operación de los terminales en el tiempo.

    “Desde Copec EMOAC estamos orgullosos de suministrar el 63% de la flota eléctrica de la Región Metropolitana con energía 100% renovable. Además, gestionamos el mantenimiento y los sistemas de software asociados a estas instalaciones en Santiago, impulsando de manera integral la electrificación del transporte público”, agregó Vannia Toro, gerente general de Copec EMOAC.

    La puesta en marcha está prevista para el segundo semestre de 2026, con una entrada en operación gradual para acompañar la llegada de las nuevas flotas.

