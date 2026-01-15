Nuevo JAC Serie N: la nueva propuesta Euro 6 para el transporte de carga

Las exigencias ambientales y operativas del transporte de carga siguen marcando el ritmo de renovación del parque vehicular en Chile. Bajo ese escenario, Camiones JAC dio a conocer la nueva Serie N, una generación de camiones que incorpora el estándar Euro 6 y apunta al trabajo diario en ciudad y rutas regionales, con foco en eficiencia, seguridad y condiciones de operación actuales.

Una gama pensada para el trabajo cotidiano

La Serie N está equipada con motores Cummins Euro 6, que permiten reducir emisiones y mejorar el uso de combustible en comparación con versiones Euro 5. Esta plataforma fue desarrollada para responder a las necesidades de la distribución urbana y regional, donde el rendimiento constante y la confiabilidad son factores clave.

A nivel de transmisión, la nueva línea incorpora cajas Eaton y opciones automatizadas Fast Gear, orientadas a una conducción más precisa y estable bajo distintas condiciones de carga. Según la marca, esta configuración técnica busca asegurar continuidad operativa en jornadas exigentes.

Confort y seguridad en la cabina

El desarrollo de la Serie N también considera el espacio de trabajo del conductor. Los modelos incluyen asientos con suspensión de aire, pantallas digitales, aire acondicionado de serie y control de velocidad crucero. En materia de apoyo a la conducción, se suman cámaras de retroceso y, en algunas versiones, cámara 360.

En seguridad, las cabinas cuentan con certificación ECE R29, frenos ABS y transmisiones automatizadas. Algunos modelos integran airbags frontales, reforzando los estándares exigidos por el mercado local.

Modelos presentados

Durante el lanzamiento se dieron a conocer los modelos N715, N817, N917 y N1221, que cubren distintas capacidades dentro del segmento de distribución, manteniendo un estándar común en tecnología y desempeño.

“Hoy es fundamental contar con camiones que se adapten a regulaciones más estrictas y que, al mismo tiempo, respondan bien en el trabajo diario. La Serie N apunta a ese equilibrio, incorporando soluciones que elevan el estándar del transporte en Chile”, señaló Maximiliano Honorato, gerente comercial de Red de Transportes Inchcape.