Skoda se resiste a la muerte de los station wagons

En una época dominada por los SUV, Skoda presenta en el Salón de Munich el conceptual eléctrico Vision O, que apuesta por ese formato de vehículo familiar que parecía olvidado.

 

Skoda ha aprovechado el IAA Mobility 2025 en Munich para presentar una proyección de cuál será su enfoque de diseño para los próximos años. Lo hizo presentando el prototipo Vision O, básicamente un station wagon, casi a contracorriente en una época en que los SUV dominan el mercado (en Chile, son el 50% de las ventas).

El conceptual familiar presenta el futuro electrificado de la marca y priorizando la perspectiva del cliente, porque aseguran que lo desarrollaron pensando desde dentro hacia fuera, enteramente desde la perspectiva del cliente.

El Vision O ofrece un diseño minimalista y una nueva pantalla Horizon de 1,2 metros para ambos pasajeros delanteros, además de un central vertical, iluminación bioadaptativa que puede convertir el automóvil en un espacio de relajación, 650 litros de capacidad para equipaje y un asistente personal controlado por IA.

Por fuera, la evolución del lenguaje de diseño Modern Solid entrega una apariencia aún más robusta con una nueva máscara facial Tech-loop, con el logo iluminado, y una aerodinámica optimizada. Mide 4,85 metros de largo y 1,90 de ancho.

IvoHercik.com

La sostenibilidad es otro de los pilares clave del prototipo. Por lo mismo, la marca checa apuesta por materiales renovables y reciclados, alineándose con los principios de la economía circular para reducir el impacto ambiental de la fabricación y el uso del vehículo.

Durante la presentación en Munich se señaló que este prototipo recién estará en el mercado en la próxima década, sin embargo podrían verse algunos adelantos en la próxima versión del Octavia. Además, aunque se presentó como 100% eléctrico, no se descartan otras opciones.

“El futuro es eléctrico, pero no debe dictarlo ni el Gobierno ni los fabricantes, sino el cliente”, aseguró Klaus Zellmer, CEO de Skoda.

