SOLD OUT: el Ferrari Luce agota su stock 2026

No hay publicidad mala, reza el dicho popular. Y el Ferrari Luce puede dar fe de ello, pues tras su polémico y criticado debut, hoy la firma del Cavallino Rampante anuncia que ha conseguido sus objetivos de ventas para este 2026.

Así como se oye, apenas dos meses después de su presentación, y de una ola de comentarios negativos y memes que lo hicieron el hazmerreír en internet; el primer cavallino eléctrico de la historia ha conseguido vender todo su primer año de producción, alrededor de 500 unidades.

¿A quiénes? Se preguntarán. Quienes comprarían el Ferrari más odiado de todos los tiempos. Pues bien, según el Financial Times, cuya información asegura proviene de dos fuentes internas de la compañía, la mayor parte de las ventas proceden de China.

El periódico agrega que los grandes empresarios y CEOs del sur de California y Silicon Valley (EE UU) también estarían mirando al Luce con buenos ojos. No que no extraña, pues sus filosofías encajan perfectamente.

Vale recordar, y más allá de su controversial estética, el Ferrari Luce es un vehículo 100% eléctrico de prestaciones excepcionales. Sus cuatro motores eléctricos, uno por cada eje, generan 1.050 Hp en total, con lo que logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y una velocidad máxima de 310 km/h.