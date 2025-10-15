Subaru adelanta dos nuevas versiones del STI: un eléctrico y un hatchback

Subaru ha confirmado que presentará dos innovadores prototipos STI en el próximo Salón de Tokio, que se realizará a finales de mes: el Performance-E STI, de propulsión totalmente eléctrica, y el Performance-B STI, un hatchback con motor de combustión interna, dos propuestas que marcan un cambio en la estrategia deportiva de la compañía, que busca fusionar tradición y electrificación.

El Performance-E STI se perfila como el modelo eléctrico de alto rendimiento de nueva generación. Su diseño sugiere una silueta tipo fastback, estética ágil, luces LED delgadas y superficies aerodinámicas marcadas.

La marca describe este conceptual como la punta de lanza de su nueva era STI, con un interior amplio, distribución intuitiva para el conductor y tecnologías innovadoras orientadas a una experiencia de manejo envolvente.

Por otro lado, el Performance-B STI revive el espíritu de los hatchbacks deportivos clásicos. Basado en un formato de cinco puertas, incorpora elementos visuales agresivos como pasos de rueda ensanchados y un alerón prominente a la zaga.

En su mecánica, emplea un motor de combustión con sistema de tracción total simétrica, en línea con la tradición de Subaru. Los rasgos frontales recuerdan al WRX, aunque con detalles únicos que lo distinguen como un concepto de nueva generación.

Lo llamativo es que Subaru avanza hoy con un STI de combustión justo cuando la industria automotriz está inmersa en la transición hacia lo eléctrico. Aunque recientemente la marca había sugerido que la gama STI se trasladaría al ámbito de los autos eléctricos, estos dos modelos enfatizan que Subaru no abandona sus raíces deportivas, al menos por ahora.

Si bien no hay confirmación oficial para producción, estos show cars ofrecen una mirada al camino que busca seguir Subaru, mezclando legado con innovación, y llevando lo eléctrico al STI.

En el Salón de Tokio, la marca japonesa también presentará prototipos de su línea outdoor: el eléctrico Trailseeker, el Forester Wilderness y el Outback Wilderness.

La muestra también incluirá el familiar Huckster, el station wagon de 1983 que el reconocido piloto Travis Pastrana modificó para realizar una serie de acrobacias.