Sube la venta de autos eléctricos e híbridos, pero los enchufables se estancan

Sentimientos encontrados. El reporte de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) correspondiente a septiembre informó, por un lado, que las ventas de autos eléctricos e híbridos se duplicaron al noveno mes del año; pero, por otro, señaló que las cifras de los enchufables no conseguirían las metas para este año.

La comercialización de electrificados enchufables creció 65,9% el mes pasado, con 461 eléctricos y 385 híbridos enchufables, mientras que los electrificados no enchufables registraron un incremento de 118,4% con 832 híbridos y 1.466 microhíbridos.

De esta forma, las nuevas energías suman 10,5% de participación en el mercado nacional. Del resto, el 63% son vehículos a gasolina y 26%, a diésel.

El detalle de la participación de mercado de eléctricos e híbridos enchufables se mantiene en 2,6%, mientras que los electrificados no enchufables (híbridos convencionales y MHEV) suman un 7,9%

Así, el segmento enchufable podría cerrar con apenas 3% y no cumpliría con la meta trazada por la ANAC para este año: 5% en electrificados enchufables y sobre 15% en electrificados no enchufables.

Por lo mismo, el reporte señala que estos números complican “la posibilidad de lograr el 100% de la venta de vehículos eléctricos en 2035, tal y como está planteado en la Estrategia Nacional de Electromovilidad lanzada por el Ministerio de Energía”.

La Asociación considera que para regresar a la senda que permitiría alcanzar ese objetivo se necesitan “diversos cambios a las normativas vigentes”, como una actualización a la Ley de Eficiencia Energética para promover efectivamente el desarrollo de infraestructura eléctrica en todo el país, la corrección de distorsiones introducidas por dicha ley al mercado de vehículos livianos y medianos y la adopción de mecanismos de incentivos enfocados en el conductor.