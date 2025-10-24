SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Sube la venta de autos eléctricos e híbridos, pero los enchufables se estancan

La ANAC entregó las cifras de septiembre, advirtiendo que este último segmento “podría cerrar con apenas 3%” de comercializaciones.

 
Ventas de autos eléctricos e híbridos suben y suben

Sentimientos encontrados. El reporte de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) correspondiente a septiembre informó, por un lado, que las ventas de autos eléctricos e híbridos se duplicaron al noveno mes del año; pero, por otro, señaló que las cifras de los enchufables no conseguirían las metas para este año.

La comercialización de electrificados enchufables creció 65,9% el mes pasado, con 461 eléctricos y 385 híbridos enchufables, mientras que los electrificados no enchufables registraron un incremento de 118,4% con 832 híbridos y 1.466 microhíbridos.

De esta forma, las nuevas energías suman 10,5% de participación en el mercado nacional. Del resto, el 63% son vehículos a gasolina y 26%, a diésel.

El detalle de la participación de mercado de eléctricos e híbridos enchufables se mantiene en 2,6%, mientras que los electrificados no enchufables (híbridos convencionales y MHEV) suman un 7,9%

Así, el segmento enchufable podría cerrar con apenas 3% y no cumpliría con la meta trazada por la ANAC para este año: 5% en electrificados enchufables y sobre 15% en electrificados no enchufables.

Por lo mismo, el reporte señala que estos números complican “la posibilidad de lograr el 100% de la venta de vehículos eléctricos en 2035, tal y como está planteado en la Estrategia Nacional de Electromovilidad lanzada por el Ministerio de Energía”.

La Asociación considera que para regresar a la senda que permitiría alcanzar ese objetivo se necesitan “diversos cambios a las normativas vigentes”, como una actualización a la Ley de Eficiencia Energética para promover efectivamente el desarrollo de infraestructura eléctrica en todo el país, la corrección de distorsiones introducidas por dicha ley al mercado de vehículos livianos y medianos y la adopción de mecanismos de incentivos enfocados en el conductor.

Más sobre:NoticiasAnacIndustria automotrizVenta de autosautos eléctricoselectromovilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser repasa su agenda valórica y marca sus diferencias con sus contendores de oposición

Allanan domicilios por delincuentes que se hacían pasar por carabineros: habría al menos un detenido

Seremi de Salud RM instruye sumario sanitario en U. Finis Terrae tras denuncia de presunta experimentación humana

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Sindicato de guionistas de EE.UU. se opone a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de la matriz de Chilevisión

Ministerio de Seguridad y Carabineros firman convenio por más de $4.000 millones en el marco del Plan Calles sin Violencia

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

3.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

4.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

5.
A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas)

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas)

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

Kaiser repasa su agenda valórica y marca sus diferencias con sus contendores de oposición
Chile

Kaiser repasa su agenda valórica y marca sus diferencias con sus contendores de oposición

Allanan domicilios por delincuentes que se hacían pasar por carabineros: habría al menos un detenido

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

La Bolsa de Santiago sube a nuevos máximos históricos
Negocios

La Bolsa de Santiago sube a nuevos máximos históricos

Sindicato de guionistas de EE.UU. se opone a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de la matriz de Chilevisión

Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá
Tendencias

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Qué es un aneurisma cerebral, el diagnóstico que recibió Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

El conflicto que se desató entre las bancas tras el empate de la U contra Lanús en el Estadio Nacional
El Deportivo

El conflicto que se desató entre las bancas tras el empate de la U contra Lanús en el Estadio Nacional

La grave acusación del capitán de Lanús contra el árbitro tras el empate ante la U

Mauricio Pellegrino se rinde ante el presente de Lucas Assadi

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo
Cultura y entretención

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

El caso del soldado F en Irlanda del Norte: Absuelto por un crimen durante el “Domingo Sangriento” de 1972
Mundo

El caso del soldado F en Irlanda del Norte: Absuelto por un crimen durante el “Domingo Sangriento” de 1972

La nueva primera ministra de Japón apuesta por impulsar la economía y la defensa en su primer discurso ante el Parlamento

Hamas dice que las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel son “positivas”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80
Paula

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad