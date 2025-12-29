SUSCRÍBETE POR $1100
    Suzuki adelanta sus novedades para el Salón de Tokio 2026

    La marca japonesa llegará a la muestra con nueve modelos, cinco de ellos conceptuales, donde destacan colaboraciones gamer, preparaciones off-road y un enfoque en la vida al aire libre bajo el slogan "Life with Adventure".

     

    Suzuki ya comenzó a calentar motores para el Salón de Tokio que se realizará entre el 9 y el 11 de enero. Bajo el lema “Life with Adventure”, la firma japonesa presentará una propuesta centrada en la exploración, la creatividad y el espíritu outdoor, con un total de nueve vehículos en exhibición, incluyendo cinco modelos conceptuales.

    Uno de los grandes protagonistas será el Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition, desarrollado en colaboración con Capcon e inspirado en el popular videojuego Monster Hunter.

    Basado en la versión de cinco puertas del Jimny, este concepto imagina cómo se vería el icónico todoterreno dentro del universo del juego, incorporando gráficos especiales y detalles estéticos que evocan los campamentos móviles y la aventura en terrenos extremos. Todo, sin perder las reconocidas capacidades off-road del modelo.

    A esta alianza se suma el DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition, una motocicleta conceptual inspirada en Seikret, una de las criaturas del juego, pensada para transmitir dinamismo y compañerismo en la aventura. La propuesta refuerza el cruce entre el mundo gamer y el automotriz, apuntando a un público joven y entusiasta.

    La exhibición también incluirá conceptos más cercanos al uso cotidiano. El Suzuki Xbee Nature Photographer está orientado a los amantes de la fotografía y la naturaleza, con una preparación robusta pero refinada, ideal para escapadas de fin de semana. En la misma línea, el Every Wagon Wanpaku Rider fue pensado para familias fanáticas de las actividades al aire libre, con soluciones prácticas para transportar bicicletas y equipamiento infantil.

    Para quienes combinan trabajo y ocio, Suzuki mostrará el Super Carry Work & Play Pro, un utilitario adaptado tanto para faenas diarias como para camping y actividades náuticas. Además, como exhibición especial, estará presente el Swift Sport Super Taikyu Race Version, el auto que compitió en la exigente serie de resistencia japonesa 2025, junto a charlas con pilotos e ingenieros de la marca.

