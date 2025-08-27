Suzuki comienza la producción de su primer vehículo eléctrico

Con la presencia especial del primer ministro indio Narendra Modi y alrededor de 600 invitados, Suzuki realizó en la fábrica en Gujarat la ceremonia de inicio de la producción del eVitara, el primer auto eléctrico de la marca.

El SUV será armado en esa planta y distribuido a 100 mercados del mundo. El primer objetivo es desarrollar 67 mil unidades de aquí a marzo, con el foco principal puesto en la exportación. El primer lote está previsto que llegue a Europa entre septiembre y diciembre.

Basado en el concept eVX presentado en la Auto Expo de la India a principios de 2023, estará disponible en dos versiones FWD y una AWD.

La 4x2 y batería de 49 kWh equipa un motor eléctrico de 144 Hp (106 kW), la 4x2 con batería de 61 kWh alcanza los 174 Hp (128 kW), aunque ambas tienen el mismo par motor (189 Nm), mientras que la 4x4 integra dos motores eléctricos: el delantero tiene 174 Hp y el trasero 65 Hp (48 kW), que juntos ofrecen 184 Hp (135 kW) y 300 Nm de par.

La autonomía de las variantes FWD son de344 km y 426 km, respectivamente, mientras que en el caso de la AWD es de 395 km.

Estéticamente, sigue la filosofía de diseño “High-Tech & Adventure”, que según la marca japonesa “combina la modernidad de un automóvil eléctrico y la robustez de un SUV”. Destaca por su robustez e imponente presencia, con unos enormes pasos de rueda cuadrados, un capó muy esculpido y una aleta trasera de gran volumen.

Tanto delante como detrás hace uso del recurso de los faros unidos mediante una pieza negra. Mientras que adelante luce unos faros grandes, en la zaga utiliza unos pequeños rectángulos, muy minimalistas, como pilotos traseros.