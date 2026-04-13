Suzuki Marine presenta nueva generación de motores fuera de borda

Suzuki Marine refuerza su presencia en Chile con el lanzamiento de nuevos motores fuera de borda de cuatro tiempos, diseñados para ofrecer mayor eficiencia, operación silenciosa y un menor impacto en el entorno marino. La llegada de estos modelos se concreta de la mano de Promobility Bikes, ampliando la oferta disponible para distintos segmentos del mercado nacional.

Los modelos DF30 AQHEL, DF30 ATS, DF140 BTX y DF225 TX se encuentran ya disponibles en Chile.

Entre sus principales atributos destaca la tecnología Lean Burn, que optimiza la mezcla de aire y combustible, permitiendo ahorros de hasta un 30%. Además, incorporan cadena de distribución metálica bañada en aceite, reduciendo costos de mantenimiento, junto a una destacada relación peso-potencia y alta confiabilidad.

Si bien estos motores están orientados a sectores como la pesca artesanal, cultivos marinos y salmonicultura, durante 2026 también apuntarán al mercado recreativo, incluyendo turismo náutico y pesca deportiva.

El enfoque sustentable es otro de sus pilares. A través del programa “Suzuki Clean Ocean”, la compañía impulsa iniciativas contra la contaminación por microplásticos, incluyendo innovaciones capaces de recolectarlos durante la operación del motor.

¿Cuáles son los precios de los motores?