Suzuki SV650X: moderna apuesta con las cosas lindas del pasado

“¿Esa moto es antigua, cierto?”. Cuando un señor que claramente supera los 75 años se detiene y con maravillosa cortesía y encandilamiento te sale al paso con un comentario así, dan ganas de apagar la moto y quedarse un buen rato conversando. Pero el apurado era él, lo que tampoco fue obstáculo para enterarnos de que hace como 50 años llevó a su esposa en una moto parecida y que al final del corto viaje le pidió matrimonio. Y le dijeron que sí… “Que le vaya bien, joven, maneje con cuidado”.

Agradecido por lo de “joven”, retomé esta impresión de manejo urbano con la Suzuki SV650X, una neo cafe racer con detalles tomados de otra época, tal como lo detectó nuestro gentil amigo.

El protagonismo de estos retro toques recae en la cúpula delantera que se dispone en torno al clásico faro frontal grande y redondo del modelo en su ya tercera generación. Luego, el asiento vintage, muy setentero, con costuras y color café que remite a las chaquetas y bolsos de cuero de la época. Consideraciones estéticas aparte, encontré que le falta una pizca de mejor mullido.

Por otro lado, está lo actual, como el escape, el colín o el mismo tablero digital (muy completo en la entrega de su información). Y así, la moto, en su conjunto, va jugando con esos toques de ayer y hoy, para dar con un final precioso.

La posición de manejo es algo más inclinada que la de su hermana naked, así como que irás a caerles encima a los manillares, pero sin llegar a radicalismos propios de una moto de competición, además que las estriberas para los pies, que van ubicadas más atendiendo a una postura entre normal y relajada. Una moto de un look genial, perfecta para hacerla vivir el día a día.

Cómoda y ágil

La posición de manejo sencilla y grata acrecienta su carácter práctico y funcional. Posee una distancia entre ejes corta y eso nos permite ir con ella por espacios estrechos y hacerlo con mucha ductilidad, además que el motor pareciera estar siempre “acompañando”, independiente de la marcha, ya que su calibración entre la zona media y baja es fenomenal.

Se trata del conocido bicilíndrico de 645 cc de la marca, que por cierto también equipa la naked que salió primero al mercado. Independiente del dato de la hoja técnica sobre su peso de casi 200 kilos, la verdad es que la sensación desde el asiento y ya en movimiento es la de una máquina que no supera los 170 kilos.

Por eso es que hablo de lo despierta, ágil y dúctil que es. En carretera no tengo protección contra el viento, pero por mecánica, los traslados más extensos ocurren de modo impecable. Como a la moto no le falta ni le sobra, echar mano de su potencia me deja ejecutar con prontitud una maniobra de adelantamiento, siempre muy necesaria cuando vamos por autopista y queremos dejar atrás buses o camiones.

Dando el mérito a su hechura, convengamos que gracias a la rigidez de su chasis multitubular y basculante, obtenemos un comportamiento predecible que acrecienta la sensación de su rasgo amistoso de llevar cuando ya vamos en camino.

Impecable a la hora de su frenada (ABS en doble disco delantero con dos pistones, y simple trasero con un pistón), resulta también muy eficiente con un consumo promedio que en ningún caso bajará de 22 km/l.