Tesla remata los Model S y X con ediciones exclusivas y más caras

Lejos de optar por una liquidación tradicional, Tesla decidió convertir la despedida de dos de sus modelos más emblemáticos en una jugada estratégica orientada al valor y la exclusividad. Los Model S y X tendrán sus últimas unidades bajo una edición especial denominada “Signature Series”, marcando el cierre de una etapa clave para la marca.

Estas versiones finales no buscan ser una oferta de salida, sino todo lo contrario: se posicionan como productos más exclusivos, limitados y con un precio superior al habitual. Con ello, la marca eléctrica refuerza la percepción de sus modelos como objetos de deseo y no como vehículos en retirada.

Easton Chang

La estrategia apunta a capitalizar el legado de ambos modelos, que fueron fundamentales en la consolidación de la compañía dentro del segmento de autos eléctricos premium. El Model S, lanzado en 2012, revolucionó el mercado de los sedanes eléctricos por su autonomía y desempeño, mientras que el Model X destacó por su diseño distintivo y soluciones innovadoras como las puertas “falcon wing”.

Ahora, con la industria avanzando hacia nuevas plataformas y productos, Tesla opta por cerrar este capítulo elevando el posicionamiento de sus modelos históricos.

Las ediciones “Signature Series” estarán disponibles en cantidades limitadas y contarán con elementos diferenciadores, reforzando su carácter de colección. Se trata de 350 unidades en total, siendo la edición del Model S la más numerosa, con 250.

El Model S básico subió a US$109.990 dólares, mientras que el Model X cuesta US$114.900 dólares.

Este enfoque no solo busca atraer a entusiastas y coleccionistas, sino también consolidar una narrativa de marca donde incluso el fin de ciclo de un producto se convierte en una oportunidad para potenciar su valor.