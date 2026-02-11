Tesla Semi muestra sus cartas en el transporte pesado: 805 km de autonomía

Después de casi una década de anuncios, retrasos y pruebas a todo nivel, Tesla publicó por fin las especificaciones definitivas de su camión eléctrico Semi. Los números confirman que no se trata solo de una promesa tecnológica: el modelo alcanza hasta 805 kilómetros de autonomía y registra uno de los consumos más bajos vistos en el transporte pesado eléctrico.

Presentado originalmente en 2017, ha pasado varios años circulando en condiciones reales con empresas como PepsiCo y DHL. Recién en 2025 recibió una actualización clave en aerodinámica y tren motriz, y ahora la firme transparentó los datos finales en su sitio oficial.

El Semi llegará en dos versiones. La Standard Range ofrece 523 km de autonomía con un peso bruto de 37,2 toneladas y un consumo promedio de 1,7 kWh por milla. Esa cifra lo deja a la par del Mercedes eActros 600, que ronda los 500 km en uso real.

La diferencia aparece con la variante Long Range. Con 805 km de autonomía, el Semi supera por más de 300 km al modelo alemán. Además, mantiene el mismo consumo energético y permite cargas de hasta 1,2 MW, recuperando el 60% de la batería en 30 minutos mediante el estándar MCS.

En pruebas operativas con DHL, Tesla informó un consumo real de 1,72 kWh por milla, equivalente a cerca de 107 kWh cada 100 km. En comparación, el eActros 600 registra alrededor de 111 kWh/100 km en recorridos prolongados.

Carga, potencia y dudas pendientes

El Semi cuenta con tres motores eléctricos en los ejes traseros que entregan en conjunto 800 kW de potencia. La carga útil estimada ronda las 20 toneladas, un valor similar al de sus competidores europeos.

Pese a las cifras, aún quedan preguntas abiertas. Tesla no ha confirmado precios oficiales ni fechas de entrega fuera de Estados Unidos. Tampoco está claro cuándo llegará al mercado europeo, donde las normativas de peso y dimensiones son distintas.

Por ahora, el camión eléctrico de Tesla deja de ser un prototipo eterno y entra, con datos en la mano, a disputar un espacio real en el transporte pesado.