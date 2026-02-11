SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Tesla Semi muestra sus cartas en el transporte pesado: 805 km de autonomía

    El camión eléctrico de Tesla oficializó sus cifras finales tras años de pruebas en ruta. Autonomía, carga rápida y eficiencia lo dejan un paso adelante del eActros 600.

     

    Después de casi una década de anuncios, retrasos y pruebas a todo nivel, Tesla publicó por fin las especificaciones definitivas de su camión eléctrico Semi. Los números confirman que no se trata solo de una promesa tecnológica: el modelo alcanza hasta 805 kilómetros de autonomía y registra uno de los consumos más bajos vistos en el transporte pesado eléctrico.

    Presentado originalmente en 2017, ha pasado varios años circulando en condiciones reales con empresas como PepsiCo y DHL. Recién en 2025 recibió una actualización clave en aerodinámica y tren motriz, y ahora la firme transparentó los datos finales en su sitio oficial.

    El Semi llegará en dos versiones. La Standard Range ofrece 523 km de autonomía con un peso bruto de 37,2 toneladas y un consumo promedio de 1,7 kWh por milla. Esa cifra lo deja a la par del Mercedes eActros 600, que ronda los 500 km en uso real.

    La diferencia aparece con la variante Long Range. Con 805 km de autonomía, el Semi supera por más de 300 km al modelo alemán. Además, mantiene el mismo consumo energético y permite cargas de hasta 1,2 MW, recuperando el 60% de la batería en 30 minutos mediante el estándar MCS.

    En pruebas operativas con DHL, Tesla informó un consumo real de 1,72 kWh por milla, equivalente a cerca de 107 kWh cada 100 km. En comparación, el eActros 600 registra alrededor de 111 kWh/100 km en recorridos prolongados.

    Carga, potencia y dudas pendientes

    El Semi cuenta con tres motores eléctricos en los ejes traseros que entregan en conjunto 800 kW de potencia. La carga útil estimada ronda las 20 toneladas, un valor similar al de sus competidores europeos.

    Pese a las cifras, aún quedan preguntas abiertas. Tesla no ha confirmado precios oficiales ni fechas de entrega fuera de Estados Unidos. Tampoco está claro cuándo llegará al mercado europeo, donde las normativas de peso y dimensiones son distintas.

    Por ahora, el camión eléctrico de Tesla deja de ser un prototipo eterno y entra, con datos en la mano, a disputar un espacio real en el transporte pesado.

    Más sobre:NoticiasTeslaSemiCamionescamiones eléctricoselectromovilidadTransporte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Denunciantes de Felipe Berríos: “Hemos tenido que enfrentarnos, sin recursos, a un hombre poderoso y sin escrúpulos”

    Tapati Rapa Nui 2026 o 14 días de fiesta ancestral: “agua dulce” para celebrar la cultura y proteger las tradiciones

    Con prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional quedan dos cuidadoras detenidas por maltrato a adulta mayor

    Congreso de Perú alcanza las firmas necesarias para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente Jerí

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Denunciantes de Felipe Berríos: “Hemos tenido que enfrentarnos, sin recursos, a un hombre poderoso y sin escrúpulos”

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Representantes de la industria agrícola se reúnen con el embajador de Estados Unidos en Chile para abordar tarifas arancelarias
    Negocios

    Representantes de la industria agrícola se reúnen con el embajador de Estados Unidos en Chile para abordar tarifas arancelarias

    Bolsa de Santiago repunta impulsada SQM, y acciones de Latam Airlines frenan su caída

    Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones crece en enero por sobre un 40%

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny
    Tendencias

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Arica recibe el “Latin Girl Arica Prime 2026”
    El Deportivo

    Arica recibe el “Latin Girl Arica Prime 2026”

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek
    Cultura y entretención

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    Congreso de Perú alcanza las firmas necesarias para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente Jerí
    Mundo

    Congreso de Perú alcanza las firmas necesarias para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente Jerí

    A 14 meses de las presidenciales, Francia entra en campaña

    Secretario de Energía de EE.UU. realiza histórica visita a Venezuela

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó