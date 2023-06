Tips que debes saber para sentarse de manera correcta al momento de manejar

Cuando uno aprende a manejar la primera recomendación y que siempre debes considerar es el puesto de manejo, ya que es clave para tener el control total del vehículo ante cualquier emergencia y es uno de los requisitos básicos para poder tener una conducción segura.

No obstante, muchos cometen el error de no acomodarse bien y usualmente ocurre por desconocimiento, es por esta razón que te daremos ciertos tips para que no te ocurra.

Siempre debemos considerar que si uno tiene la postura correcta al volante, podrá reaccionar de mejor manera ante cualquier tipo de imprevistos que habitualmente vemos en las calles. Además, debe ser siempre natural y lograr la postura más cómoda y así evitar el exceso de cansancio.

Pese a toda los avances en tecnología y confortabilidad en los vehículos nuevos, muchas veces ocurre que no es fácil de conseguir la postura óptima, pues depende del tipo de reglajes que dispone el vehículos, sin embargo, existen ajustes mínimos que se deben considerar para afrontar un trayecto en el auto.

Regulación de la distancia del asiento al volante

Es el principal error que muchos tienen al momento de conducir ya que tienden a pegarse demasiado a él y les da una sensación de mejor control del vehículo, pero la realidad es toda la contraria, es más peligroso.

Para poder tener una mejor visibilidad y seguridad, se hace elemental la flexibilidad, por ello, se recomienda no estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos.

En concreto, no se deben tener ni rectos ni rígidos los brazos, formar un ángulo más cercano a los 90° en el codo, mientras.

Las piernas, por su parte, deben quedar semiflexionadas. No debe estar muy lejos, pues el pedal del freno estará a mayor distancia de la debida y en caso de urgencia no lo podrá pisar con fuerza. Para hacer más simple esta indicación, cuando estás arriba de un vehículo con caja mecánica, la prueba que indica la mejor postura es cuando tu rodilla de la pierna izquierda quede flexionada luego de apretar el embrague a fondo.

Altura del asiento

Luego de tener una buena regulación entre el asiento y el volante es momento de regular la altura de la butaca. En algunos vehículos se encuentra de manera eléctrica y otros de manera manual.

Lo más importante es que los ojos del conductor queden a mitad del parabrisas y alcances a mirar el cuadro de instrumentos. Tampoco se debe estar muy abajo intentando simular un manejo deportivo, ya que no se tendrá la correcta visibilidad de lo que ocurre frente al vehículo.

También, debemos destacar que siempre hay que evitar que los muslos queden cerca del volante, situación que podría interferir con el correcto funcionamiento del manejo y podría provocar lesiones en caso de un frenado de emergencia.

Inclinación del asiento

Lo más importante de este tips es que logres llegar a una posición lo más vertical posible para evitar dolores en la zona y una fatiga prematura.

Uno de los consejos para lograr esto es sentarse apoyando la espalda en el respaldo y con el brazo extendido la muñeca llegue apoyar sobre la parte superior del volante. Con esto, los brazos podrán ir ligeramente flexionados para poder maniobrar de la mejor manera.

Reposacabezas

Es fundamental contar con este elemento ubicado de manera correcta, ¿el motivo? En caso de accidente, si está colocado en una posición más baja puede llegar a causar lesiones cervicales graves.

Es por eso que recomendamos que la cabeza quede hacia el centro del mismo, pero unos cuatro o cinco centímetros de distancia. Cabe recordar que es sin apoyar, pues es un elemento de seguridad y no de confortabilidad del vehículo.

Espejos

Sin dudas, una de las grandes ayudas son los espejos, el primero que se debe regular es el retrovisor interior y lo más aconsejable es realizarla con la mano derecho mientras tienes la espalda apoyada en el respaldo. Para saber si está correcta, debemos ver el máximo de la luneta trasera.

Con respecto a los espejos retrovisores exteriores, es fundamental ajustarlos de manera correcta, pues su objetivo es evitar la mayor cantidad de ángulos y puntos ciegos. Se recomienda que entre menos parte de la carrocería se refleje, será mejor para el conductor

Manos: 10:10 hrs

Manos-al-volante

Un consejo antiguo es colocar las manos en la posición “diez y diez”, ¿cómo así? Bueno imagínate que el volante es la esfera de un reloj y debes colocar tus manos es ese horario. Cuando maniobre, siempre deber llevar las dos manos en el volante y nunca lo sujetes por abajo ni cruces los brazos de manera innecesaria, ya que perderás tiempo en caso de reaccionar frente a un imprevisto.

¡Nunca olvidar! Cinturón de seguridad

auto

Lo más importante al momento de conducir es el cinturón de seguridad, elemento clave en caso de accidentes. La altura de salida dependerá y variará de la altura del conductor y su configuración de su puesto. Recuerda, siempre debe situarse por encima del hombre izquierdo, que no cruce por el cuello y ajustarlo al cuerpo.