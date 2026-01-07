Toyota anticipa la presentación de un deportivo biplaza de motor central en el Salón de Tokio

Aunque dejó la dirección ejecutiva de Toyota hace algunos años, Akio Toyoda sigue involucrado en los proyectos clave del grupo. Bajo su conocido seudónimo “Morizo”, el ejecutivo protagonizó un breve video difundido por Toyota Gazoo Racing en la red social X, donde se insinúa la llegada de un nuevo deportivo.

En el registro audiovisual se escucha una conversación en japonés entre Toyoda y un miembro del equipo. Ante la consulta sobre un nuevo vehículo, el exejecutivo responde: “Un biplaza con motor central”. Más adelante, al ser consultado por posibles cambios, añade: “Está bien como está, pero… algo más, sí”.

Expectación y misterio por resolver

El diálogo confirma que el auto será exhibido en el Salón de Tokio, que se realiza por estos días, aunque sin entregar mayores detalles. La configuración descrita ha llevado a muchos seguidores de la marca a relacionarlo con el MR2, modelo que Toyota produjo entre 1984 y 2007 en tres generaciones.

La expectación se ve reforzada por recientes solicitudes de registro de marca asociadas al nombre “GR MR2”, además de antecedentes como el prototipo eléctrico FT-Se, presentado en 2023, y el GR Yaris M de motor central mostrado el año pasado.

Otra posibilidad es que se trate de un MR2 de generaciones anteriores, modificado o restaurado especialmente para la exhibición, una práctica que Toyoda ya ha realizado con modelos clásicos de la marca. Por ahora, Toyota no ha confirmado si se trata de un concept, un ejercicio técnico o un anticipo de un modelo de producción.

El misterio debería aclararse el 9 de enero, durante la conferencia de prensa de Toyota Gazoo Racing en el Salón de Tokio, donde la marca entregará más información sobre este deportivo de motor central.