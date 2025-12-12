Travis Pastrana se luce con el “Aussie Shred”, la nueva serie de Gymkhana

La franquicia Gymkhana vuelve a subir los límites. Esta vez, Travis Pastrana aterriza en Australia para protagonizar “Gymkhana: Aussie Shred”, una entrega que lleva la fórmula al límite y presenta el debut cinematográfico del Subaru Brataroo, un prototipo radical con aerodinámica activa y 670 caballos de fuerza creado exclusivamente para este desafío.

El escenario no podría ser más simbólico: la tierra que dio origen al término hoon, un término algo despectivo para los conductores temerarios.

Allí, Pastrana recorre desde las dunas y polvos del Outback hasta el icónico puerto de Sydney y el mítico Monte Panorama de Bathurst, construyendo una de las secuencias más ambiciosas que haya filmado la saga.

Todo a bordo de un vehículo que rinde homenaje al Subaru BRAT de 1978, aunque con una reinterpretación que lo convierte en un auténtico misil sobre ruedas.

Desarrollado por Subaru of America y Vermont SportsCar, el Brataroo equipa un motor bóxer turbo de 2.0 litros capaz de superar las 9.500 rpm y resistir maniobras que desafían la lógica mecánica.

Pastrana no ahorra calificativos para describir la experiencia. Afirma que esta es “la máquina Gymkhana más alocada” que han construido, diseñada para sobrevivir impactos, deslizamientos acuáticos y saltos de escala casi cinematográfica, como volar más de 50 metros sobre un cañón equivalente a un edificio de diez pisos o colgar literalmente del borde de un muelle.

Según el protagonista, su mezcla de potencia, agilidad y aerodinámica activa permitió ejecutar trucos que hasta ahora solo existían en las hojas de planificación.

La película también suma un toque muy local con apariciones de figuras del automovilismo australiano, desde el ícono del Dakar Toby Price hasta el ex Subaru WRC Chris Atkinson, además de talentos del BMX de Nitro Circus y pilotos del campeonato de V8 Supercars, quienes incluso retaron al Brataroo a una aceleración en la Conrod Straight de Bathurst.