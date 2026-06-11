Ford Escort RS Mk1 vuelve a la vida: la recreación oficial de un ícono

Más de cinco décadas después de su desaparición, uno de los nombres más emblemáticos de Ford regresa convertido en una pieza de ingeniería completamente nueva. El Escort RS Mk1 desarrollado por Boreham Motorworks no es un restomod ni una restauración: se trata de un automóvil construido desde cero bajo licencia oficial de Ford, utilizando planos, referencias y diseños originales para recrear el modelo con tecnología moderna.

“No es una réplica. No es un Restomod. No es un homenaje. Este es el nuevo Ford RS: el único y verdadero descendiente del linaje RS, creado con respeto, con un acabado de precisión y diseñado para ser conducido”, dice Boreham Motorworks en su web.

La propuesta destaca por mantener intacta la esencia del legendario deportivo británico, pero elevando su rendimiento a niveles contemporáneos. Con apenas 895 kilos de peso, el Escort RS incorpora un motor atmosférico de cuatro cilindros y 2,2 litros denominado Ten-K, llamado así por su capacidad para alcanzar las 10.000 rpm.

Este propulsor desarrolla 326 caballos de fuerza y transmite la potencia exclusivamente al eje trasero mediante una caja manual de cinco velocidades con esquema tradicional en H. Gracias a su excelente relación peso-potencia, cercana a los 300 CV por tonelada, promete prestaciones comparables a las de muchos deportivos actuales.

La estructura también ha sido profundamente revisada. Boreham recreó digitalmente la carrocería original del Escort RS y la optimizó mediante simulaciones informáticas, añadiendo refuerzos estructurales, pasos de rueda ensanchados y una nueva suspensión trasera. Además, incorpora un eje posterior fabricado en aluminio y titanio para reducir masa y mejorar el comportamiento dinámico.

Fiel a la filosofía analógica del modelo histórico, prescinde de dirección asistida, control de tracción y sistema antibloqueo de frenos, priorizando una experiencia de conducción pura y directa.

En el interior combina elementos clásicos y modernos. Destacan los acabados en fibra de carbono, cuero y aluminio, el panel de instrumentos inspirado en el original, una palanca de cambios de largo recorrido estilo rally, un cronómetro analógico en la consola central y espacios específicos para almacenar cascos. Incluso incorpora un arco de seguridad integrado y un depósito de combustible de competición ubicado en el maletero.

Estéticamente, el diseño fue actualizado por Wayne Burgess, ex responsable de proyectos especiales de Jaguar. Los nuevos faros LED reinterpretan detalles de los coches de competición de la época, mientras que la eliminación de elementos cromados refuerza su imagen deportiva.

La producción estará limitada a solo 150 unidades, con entregas previstas para finales de 2026, convirtiendo a este Escort RS Mk1 en una de las reinterpretaciones más exclusivas y radicales de un clásico de Ford. Su valor es de unas 300 mi libras esterlinas, alrededor de 365 millones de pesos.