SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Ford Escort RS Mk1 vuelve a la vida: la recreación oficial de un ícono

    Boreham Motorworks presentó una nueva versión del modelo, una reinterpretación que combina el espíritu del modelo original con ingeniería y materiales del siglo XXI.

     

    Más de cinco décadas después de su desaparición, uno de los nombres más emblemáticos de Ford regresa convertido en una pieza de ingeniería completamente nueva. El Escort RS Mk1 desarrollado por Boreham Motorworks no es un restomod ni una restauración: se trata de un automóvil construido desde cero bajo licencia oficial de Ford, utilizando planos, referencias y diseños originales para recrear el modelo con tecnología moderna.

    “No es una réplica. No es un Restomod. No es un homenaje. Este es el nuevo Ford RS: el único y verdadero descendiente del linaje RS, creado con respeto, con un acabado de precisión y diseñado para ser conducido”, dice Boreham Motorworks en su web.

    La propuesta destaca por mantener intacta la esencia del legendario deportivo británico, pero elevando su rendimiento a niveles contemporáneos. Con apenas 895 kilos de peso, el Escort RS incorpora un motor atmosférico de cuatro cilindros y 2,2 litros denominado Ten-K, llamado así por su capacidad para alcanzar las 10.000 rpm.

    Este propulsor desarrolla 326 caballos de fuerza y transmite la potencia exclusivamente al eje trasero mediante una caja manual de cinco velocidades con esquema tradicional en H. Gracias a su excelente relación peso-potencia, cercana a los 300 CV por tonelada, promete prestaciones comparables a las de muchos deportivos actuales.

    La estructura también ha sido profundamente revisada. Boreham recreó digitalmente la carrocería original del Escort RS y la optimizó mediante simulaciones informáticas, añadiendo refuerzos estructurales, pasos de rueda ensanchados y una nueva suspensión trasera. Además, incorpora un eje posterior fabricado en aluminio y titanio para reducir masa y mejorar el comportamiento dinámico.

    Fiel a la filosofía analógica del modelo histórico, prescinde de dirección asistida, control de tracción y sistema antibloqueo de frenos, priorizando una experiencia de conducción pura y directa.

    En el interior combina elementos clásicos y modernos. Destacan los acabados en fibra de carbono, cuero y aluminio, el panel de instrumentos inspirado en el original, una palanca de cambios de largo recorrido estilo rally, un cronómetro analógico en la consola central y espacios específicos para almacenar cascos. Incluso incorpora un arco de seguridad integrado y un depósito de combustible de competición ubicado en el maletero.

    Estéticamente, el diseño fue actualizado por Wayne Burgess, ex responsable de proyectos especiales de Jaguar. Los nuevos faros LED reinterpretan detalles de los coches de competición de la época, mientras que la eliminación de elementos cromados refuerza su imagen deportiva.

    La producción estará limitada a solo 150 unidades, con entregas previstas para finales de 2026, convirtiendo a este Escort RS Mk1 en una de las reinterpretaciones más exclusivas y radicales de un clásico de Ford. Su valor es de unas 300 mi libras esterlinas, alrededor de 365 millones de pesos.

    Más sobre:NoticiasFordEscortAutos clásicosVehículos restaurados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

    Alcalde Iglesias y propuesta sobre vándalos e incivilidades: “No se puede convertir en un registro de vulnerables”

    La reunión pendiente de Bachelet en su carrera por la ONU y las complejas gestiones para concretarla

    Sumar militantes y búsqueda de nueva sede: el rearme de Evópoli tras sobrevivir como partido

    Tribunal declara admisible querella por administración desleal contra exgobernador de La Araucanía

    Lo más leído

    1.
    Buzz, Woody y Jessie: los personajes de Toy Story 5 se convierten en tres Porsche 911

    Buzz, Woody y Jessie: los personajes de Toy Story 5 se convierten en tres Porsche 911

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Alcalde Iglesias y propuesta sobre vándalos e incivilidades: “No se puede convertir en un registro de vulnerables”
    Chile

    Alcalde Iglesias y propuesta sobre vándalos e incivilidades: “No se puede convertir en un registro de vulnerables”

    La reunión pendiente de Bachelet en su carrera por la ONU y las complejas gestiones para concretarla

    Sumar militantes y búsqueda de nueva sede: el rearme de Evópoli tras sobrevivir como partido

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore
    Negocios

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026
    Tendencias

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    The Special One vuelve a la Casa Blanca: el Real Madrid oficializa a José Mourinho como su nuevo entrenador
    El Deportivo

    The Special One vuelve a la Casa Blanca: el Real Madrid oficializa a José Mourinho como su nuevo entrenador

    Rechazó a Colombia para jugar por México: la historia de Julián Quiñones, el autor del primer gol del Mundial

    El primero del Mundial: revisa el gol de Julián Quiñones para México ante Sudáfrica

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”
    Cultura y entretención

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    “Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú
    Mundo

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

    Trump afirma que “cancela” ataques que anunció contra Irán ante conversaciones “al más alto nivel” con Teherán

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor