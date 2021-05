¿Un Bronco 100% eléctrico? Así lo deja entrever el CEO de Ford

La electrificación del Ford Bronco -recientemente lanzado en Chile- está sobre la mesa de la marca del óvalo azul, así lo insinuó el propio CEO de la firma, Jim Farley, en un comentario en redes sociales.

“¿Por qué piensas que no lo hemos hecho?, respondió el mandamás de Ford ante la pregunta de un seguidor en Twitter que decía: “Jim, lo que no entiendo es si Ford, del que soy accionista, está realmente comprometido con los autos eléctricos en el futuro, ¿por qué no tenemos una opción eléctrica en un vehículo nuevo como el Bronco?”.

Si bien la curiosa respuesta de Farley no confirma ni desmiente nada, la creación de una versión eléctrica del Bronco tiene sentido, sobre todo si consideramos que su principal rival, el Jeep Wrangler, tendrá una variante a baterías tarde o temprano, la cual ya nos ha adelantado a través del Magneto Concept.

Por otro lado, dicho comentario se produce en un contexto en el que la electrificación dentro de Ford se encuentra en pleno apogeo, pues la firma americana ha confirmado el precio de la E-Transit, a la vez que ha dado a conocer la fecha de presentación de la F-150 Lightning, la versión cien por cien eléctrica de la exitosa pick-up americana.