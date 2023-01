¿Un Hyperloop de 1.000 km/h? En China lo probaron y así luce

La idea nació en un principio por Elon Musk, el dueño de Tesla pero fracasó. Ahora en China crearon este sistema de transporte de alta velocidad que ya completó sus primeros test de viabilidad en el país asíatico, cuyo objetivo es cubrir grandes distancias a nada menos que 1.000 km/h.

Bajo el nombre T-Flight y concebido por la defensa de China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), inició su proyecto el 2022. Sin dudas, es un proyecto prometedor, que por diversos motivos no se ha logrado llevar a cabo y ejemplo de ello es el Space X de Elon Musk, cuya prueba terminó destruída. No obstante, en el país asíatico buscan la manera de hacerlo viable.

Según detalla South China Morning Post, este Hyperloop ya cuenta en su historial con tres pruebas, y la última fue la que transportó pasajeros donde recorrió solo 210 metros a una velocidad de 50 km/h, levitando sobre imanes. Además, reportaron que durante las pruebas los componentes más importantes operaron de manera correcta y según lo previsto tales como el imán del superconductor, los sistemas eléctricos, controles de seguridad de inteligencia artificial, sensores y dispositivos de comunicación inalámbrica.

¿Cómo funcionan los Hyperloop? Mediante la unión de ciertas tecnologías avanzadas, lo que incluye levitación magnética, tubos de baja resistencia y propulsión aérea.

¿Por qué es importante desarrollar un Hyperloop? Pues bien, es un medio de transporte mucho más rápido y seguro. Otro factor importante es que utiliza energía eléctrica para funcionar por lo que tiene un bajo impacto ambiental.