    Una dupla inesperada: Ford y Renault desarrollarán juntos autos eléctricos

    Las marcas unirán fuerzas para desarrollar dos modelos eléctricos asequibles para Europa con sello Ford sobre base tecnológica de Renault. Además, evaluarán fabricar juntos nuevos vehículos comerciales ligeros.

     

    Ford y Renault Group sorprendieron al anunciar una alianza estratégica que moverá el tablero automotor europeo. En medio de un escenario donde las marcas chinas están presionando fuerte con precios y volumen, las dos históricas marcas decidieron unir capacidades para acelerar el desarrollo de autos eléctricos y mejorar su competitividad en el Viejo Continente.

    El acuerdo considera como primer paso el desarrollo de dos vehículos eléctricos de pasajeros con marca Ford, pero construidos sobre la plataforma Ampere de Renault, la misma base modular que sustenta modelos como el nuevo Renault 5.

    Jim Baumbick, President Ford Europe, Jim Farley, President and CEO, Ford Motor Company, François Provost, CEO Renault Group and Josep Maria Recasens, Chief Strategy, Product & Program Management Officer, CEO Ampere

    Estos futuros vehículos de la casa del óvalo azul serán diseñados íntegramente por sus equipos para mantener el ADN, pero se fabricarán en las instalaciones ElectriCity de la firma francesa,, uno de los polos industriales más avanzados en electromovilidad dentro de Europa.

    Se espera que el primero de estos modelos llegue al mercado a inicios de 2028, y en la industria, según señalan algunos medios, se comenta que podría tratarse del regreso del Fiesta, ahora convertido en un compacto eléctrico asequible.

    La alianza no se queda solo en autos de pasajeros. Ambas compañías firmaron también una Carta de Intención para explorar un trabajo conjunto en vehículos comerciales ligeros, un segmento clave en Europa, donde la eficiencia y los costos de operación son determinantes. La idea es evaluar el desarrollo y fabricación compartida de futuros modelos LCV que se ofrecerían bajo ambas marcas.

    Jim Farley, President and CEO, Ford Motor Company and François Provost, CEO Renault Group

    “A largo plazo, combinar nuestras fortalezas con Ford nos permitirá ser más innovadores y más ágiles”, comentó François Provost, CEO de Renault Group. Resaltando que esta alianza refleja la fortaleza industrial que han construido en Europa y su capacidad para colaborar con otros fabricantes

    Por su parte, Jim Farley, CEO de Ford, reforzó la relevancia del acuerdo para la estrategia europea señalando que “combinaremos la escala industrial de Renault con nuestro diseño y dinamismo para crear vehículos capaces, entretenidos y con un espíritu claramente Ford”.

    Aunque Ford mantiene una alianza activa con Volkswagen para usar la plataforma MEB en modelos como el Explorer y el Capri, ambas partes aseguran que este nuevo acuerdo con Renault no entra en conflicto, ya que responde a objetivos y segmentos diferentes.

