Una nueva marca china prepara su desembarco en Chile: Lepas

El grupo automotriz chino Chery avanza en su estrategia de internacionalización con el despliegue de Lepas, una nueva marca concebida para mercados globales y orientada a la movilidad electrificada de alto estándar. Tras su creación en 2024 y su presentación mundial en 2025, la firma proyecta 2026 como el inicio de una etapa clave de expansión internacional.

La marca se posiciona bajo el concepto “Preferred Brand for Elegant Mobility Life” y el lema “Drive Your Elegance”, una propuesta que busca integrar diseño, innovación tecnológica y estilo de vida. Su nombre combina los conceptos de “leap” y “leopard”, asociados a agilidad y salto tecnológico, junto con “passion”, en una identidad que apunta a transmitir rendimiento, estética y emoción.

Respaldada por la infraestructura industrial y tecnológica de Chery, Lepas apunta a convertirse en una de las expresiones más globales del grupo, enfocada en vehículos de nuevas energías y en una experiencia de movilidad que combine sofisticación, conectividad y eficiencia.

La estrategia de la marca se estructura en cuatro pilares. El primero es “Leopard Aesthetics Design”, un lenguaje de diseño inspirado en la elegancia y dinamismo del leopardo. El segundo es “Exquisite Third Space”, que plantea el habitáculo como un espacio de bienestar y conectividad, pensado para trabajar, descansar o disfrutar del viaje. A esto se suma “Intelligent Safety”, con sistemas de seguridad desarrollados bajo estándares internacionales como Euro NCAP, y una plataforma tecnológica flexible denominada “Full-scenario Super Platform”.

El núcleo tecnológico de la marca es la arquitectura multienergía LEX, diseñada para vehículos eléctricos y electrificados. Esta base admite configuraciones BEV, híbridas enchufables y de autonomía extendida, con arquitecturas eléctricas de hasta 800 voltios, baterías de entre 40 y 82 kWh y capacidades de carga rápida que pueden recuperar cerca de 200 kilómetros de autonomía en unos 10 minutos, dependiendo de la configuración.

En el caso de las variantes híbridas enchufables, la autonomía combinada puede superar los 1.300 kilómetros, con consumos en torno a 4,2 litros cada 100 km en modo de mantenimiento de carga. El sistema combina motores térmicos de alta eficiencia -de hasta 46%- con propulsores eléctricos que pueden alcanzar potencias de hasta 418 kW.

La gama inicial estará compuesta por tres SUV: L8, L6 y L4. El L8 se posiciona como el modelo insignia y destaca por su gran autonomía, espacio interior y funciones como Vehicle-to-Load de 6,6 kW para alimentar dispositivos externos. El L6 apuesta por una conducción más dinámica, mientras que el L4 apunta a un público joven que busca acceder a una propuesta tecnológica en formatos urbanos.

La expansión internacional contempla el lanzamiento de hasta cinco nuevos modelos en los próximos tres años y una presencia en cerca de 45 mercados hacia 2027. La primera etapa priorizará países con conducción por la derecha, como Sudáfrica e Indonesia, para luego avanzar hacia Europa, Medio Oriente y Latinoamérica.

En este último caso, Chile aparece como posible mercado de entrada en la región, en línea con la creciente apertura local a la electromovilidad. De confirmarse, sería una ratificación de que el Grupo Chery tiene una apuesta estratégica en el país como plataforma clave para el despliegue de sus marcas de nuevas energías en la región, aprovechando la madurez del mercado, su apertura a la innovación y a la electromovilidad.

De esta forma, se sumaría a la larga lista de marcas automotrices presentes en Chile, que en la actualidad superan las 35.