SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Una nueva marca china prepara su desembarco en Chile: Lepas

    La firma premium de nuevas energías perteneciente al Grupo Chery tiene como objetivo para 2027 operar en 45 países.

     

    El grupo automotriz chino Chery avanza en su estrategia de internacionalización con el despliegue de Lepas, una nueva marca concebida para mercados globales y orientada a la movilidad electrificada de alto estándar. Tras su creación en 2024 y su presentación mundial en 2025, la firma proyecta 2026 como el inicio de una etapa clave de expansión internacional.

    La marca se posiciona bajo el concepto “Preferred Brand for Elegant Mobility Life” y el lema “Drive Your Elegance”, una propuesta que busca integrar diseño, innovación tecnológica y estilo de vida. Su nombre combina los conceptos de “leap” y “leopard”, asociados a agilidad y salto tecnológico, junto con “passion”, en una identidad que apunta a transmitir rendimiento, estética y emoción.

    Respaldada por la infraestructura industrial y tecnológica de Chery, Lepas apunta a convertirse en una de las expresiones más globales del grupo, enfocada en vehículos de nuevas energías y en una experiencia de movilidad que combine sofisticación, conectividad y eficiencia.

    La estrategia de la marca se estructura en cuatro pilares. El primero es “Leopard Aesthetics Design”, un lenguaje de diseño inspirado en la elegancia y dinamismo del leopardo. El segundo es “Exquisite Third Space”, que plantea el habitáculo como un espacio de bienestar y conectividad, pensado para trabajar, descansar o disfrutar del viaje. A esto se suma “Intelligent Safety”, con sistemas de seguridad desarrollados bajo estándares internacionales como Euro NCAP, y una plataforma tecnológica flexible denominada “Full-scenario Super Platform”.

    El núcleo tecnológico de la marca es la arquitectura multienergía LEX, diseñada para vehículos eléctricos y electrificados. Esta base admite configuraciones BEV, híbridas enchufables y de autonomía extendida, con arquitecturas eléctricas de hasta 800 voltios, baterías de entre 40 y 82 kWh y capacidades de carga rápida que pueden recuperar cerca de 200 kilómetros de autonomía en unos 10 minutos, dependiendo de la configuración.

    En el caso de las variantes híbridas enchufables, la autonomía combinada puede superar los 1.300 kilómetros, con consumos en torno a 4,2 litros cada 100 km en modo de mantenimiento de carga. El sistema combina motores térmicos de alta eficiencia -de hasta 46%- con propulsores eléctricos que pueden alcanzar potencias de hasta 418 kW.

    La gama inicial estará compuesta por tres SUV: L8, L6 y L4. El L8 se posiciona como el modelo insignia y destaca por su gran autonomía, espacio interior y funciones como Vehicle-to-Load de 6,6 kW para alimentar dispositivos externos. El L6 apuesta por una conducción más dinámica, mientras que el L4 apunta a un público joven que busca acceder a una propuesta tecnológica en formatos urbanos.

    La expansión internacional contempla el lanzamiento de hasta cinco nuevos modelos en los próximos tres años y una presencia en cerca de 45 mercados hacia 2027. La primera etapa priorizará países con conducción por la derecha, como Sudáfrica e Indonesia, para luego avanzar hacia Europa, Medio Oriente y Latinoamérica.

    En este último caso, Chile aparece como posible mercado de entrada en la región, en línea con la creciente apertura local a la electromovilidad. De confirmarse, sería una ratificación de que el Grupo Chery tiene una apuesta estratégica en el país como plataforma clave para el despliegue de sus marcas de nuevas energías en la región, aprovechando la madurez del mercado, su apertura a la innovación y a la electromovilidad.

    De esta forma, se sumaría a la larga lista de marcas automotrices presentes en Chile, que en la actualidad superan las 35.

    Más sobre:NoticiasLepasGrupo CheryElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    El diseño comunicacional de Chevesich: pleno del máximo tribunal acuerda que ella será la vocera de la Suprema

    Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

    Atrapados en Catar: el relato de una pareja de chilenos en medio de los ataques en Medio Oriente

    Evelyn Matthei, la gran ausente en el cambio de mando

    Lo más leído

    1.
    40 buses eléctricos Zhong Tong se integran al transporte público metropolitano

    40 buses eléctricos Zhong Tong se integran al transporte público metropolitano

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”
    Chile

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    El diseño comunicacional de Chevesich: pleno del máximo tribunal acuerda que ella será la vocera de la Suprema

    Atrapados en Catar: el relato de una pareja de chilenos en medio de los ataques en Medio Oriente

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno
    Negocios

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno

    Chile y Estados Unidos firman declaración para estrechar su relación por minerales críticos y tierras raras

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango
    Mundo

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

    Reportan ataque de un tirador activo en sinagoga en Michigan

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta