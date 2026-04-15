Volkswagen presenta el ID.3 Neo: con nuevo nombre y botones

El primer vehículo 100% eléctrico diseñado exclusivamente por Volkswagen fue el ID.3, que ahora ha recibido una actualización y un nuevo nombrea: ID.3 Neo. Es una profunda evolución del compacto que inaugura una nueva etapa para la familia ID, que abarca diseño, tecnología, experiencia digital y calidad percibida.

En el exterior, adopta un diseño más moderno y definido, con un frontal completamente renovado, nuevas ópticas con barra luminosa integrada y una zaga rediseñada que refuerza su identidad visual dentro de la gama eléctrica de la marca.

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El interior también da un salto importante en calidad y funcionalidad. El habitáculo presenta materiales mejorados, una disposición más intuitiva y el regreso de controles físicos para funciones clave, respondiendo a una de las principales críticas del modelo original. Esto se repetirá en los próximos lanzamientos del ID. Polo y ID. Cross.

Además, incorpora una pantalla central de hasta 12,9 pulgadas y un panel digital de 10”, optimizando la interacción con el conductor.

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Uno de los pilares de esta renovación es la tecnología. El ID.3 Neo integra una nueva generación de software con mayor velocidad de respuesta y un ecosistema digital ampliado. Entre sus novedades destacan una llave digital, tienda de aplicaciones integrada y nuevas funciones de asistencia a la conducción, como sistemas avanzados de conducción asistida y modos de manejo más eficientes.

También suma innovaciones como conducción con un solo pedal (one-pedal driving) y capacidad vehicle-to-load, que permite alimentar dispositivos externos desde la batería del vehículo, ampliando su versatilidad en el uso cotidiano.

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El hatchback estará disponible en tres versiones: una con batería de 50 kWh y motor de 168 CV; otra de 58 kWh y 188 CV; y una última de 79 kWh y 228 CV. En su versión más eficiente, la autonomía es de 630 kilómetros.

Con este lanzamiento, Volkswagen actualiza uno de sus modelos más relevantes, sino que también refuerza su estrategia de electrificación, apostando por vehículos más intuitivos, conectados y cercanos a las expectativas reales de los usuarios.