¡El emocionante video que Volkswagen le dedica al Beetle en el año de su retiro!

A mediados de este 2019, Volkswagen finalmente sacó de producción el Beetle. Si bien no se trataba del auto inmortalizado en la primera mitad del siglo XX y diseñado por Ferdinand Porsche, de todos modos era el sucesor y encarnaba algunos aspectos de ese modelo iniciador, partiendo por su característica carrocería en forma de huevo o sus focos redondeados. Ahora que se acaba el año y llega la hora de los recuentos, en Volkswagen de Estados Unidos se han puesto melancólicos y le dedicaron un emotivo video -titulado La última milla- al modelo que encantó a generaciones por más de 80 años.

No podrás decir que esta despedida al son de ‘Let it Be’ de John Lennon, no está bonita. En el final, aparece el frontal del ID.3, el auto eléctrico que encarna la nueva era de la firma alemana, lo que se acompaña de la frase “donde un camino termina, otro comienza”. Volkswagen Beetle (1938 - 2019)