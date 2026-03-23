Xiaomi mueve fuerte el tablero: el SU7 se actualiza con cambios de fondo

A dos años de su debut, el sedán eléctrico de Xiaomi entra en una nueva fase con una actualización que va más allá de lo estético. El SU7 incorpora una serie de cambios técnicos y tecnológicos que apuntan a mejorar su desempeño y ampliar su alcance en mercados más exigentes.

Aunque su diseño mantiene proporciones y líneas reconocibles, los ajustes se concentran en detalles aerodinámicos y en la integración de nuevos elementos funcionales, como sensores adicionales en la zona frontal. La evolución más significativa, sin embargo, se encuentra bajo la carrocería.

El modelo introduce una nueva arquitectura eléctrica que permite aumentar la autonomía y reducir los tiempos de carga. Dependiendo de la versión, el sedán puede superar los 900 kilómetros de alcance bajo el ciclo CLTC, mientras que en las variantes más avanzadas se incorporan sistemas de alto voltaje que permiten recuperar una parte relevante de la batería en minutos en estaciones de carga rápida.

En el apartado mecánico, la actualización considera la adopción de un nuevo motor eléctrico desarrollado por la marca, que reemplaza a la generación anterior y se instala como estándar en toda la gama. Este cambio se traduce en una mejora en la entrega de potencia y en la eficiencia general del sistema, junto con ajustes en la dinámica de conducción que buscan mayor estabilidad en distintas condiciones de manejo.

La evolución también alcanza a la suspensión en las versiones superiores, donde se integran soluciones adaptativas que ajustan la respuesta del vehículo según el entorno, aportando mayor control en trayectos urbanos y en conducción a mayor velocidad.

Uno de los focos está en los sistemas de asistencia y conducción automatizada. El SU7 incorpora por primera vez sensores LiDAR de serie en todas sus configuraciones, junto con radares y una mayor capacidad de procesamiento, lo que permite una lectura más detallada del entorno y un funcionamiento más preciso de las asistencias en escenarios complejos.

En materia de seguridad, el rediseño incluye refuerzos estructurales y una actualización en la protección de la batería, además de un aumento en la dotación de airbags y nuevos sistemas de respaldo en funciones críticas del vehículo.

El interior también presenta ajustes orientados a la experiencia de uso. Se mantiene la integración con el ecosistema digital de la marca, con un sistema operativo propio que conecta el vehículo con otros dispositivos, mientras que se introducen cambios en materiales, iluminación y disposición de mandos, incluyendo la permanencia de controles físicos para funciones esenciales.

El renovado SU7 ha tenido una alta demanda en su mercado de origen, con un volumen relevante de reservas en sus primeras horas de disponibilidad. Las cifras hablan de más de 15 mil unidades en menos de una hora.

Por ahora, su comercialización se mantiene en China, aunque la marca ya proyecta su expansión internacional en los próximos años, con Europa como uno de los destinos considerados.