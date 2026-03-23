SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    En entrevista con el diario Clarín, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército argentino y veterano de la Guerra de las Malvinas describe al general Jorge Rafael Videla como un “débil en el mando, irresoluto y falto de carácter”.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Martín Balza, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército argentino y veterano de la Guerra de las Malvinas.

    El 24 de marzo de 1976 los militares argentinos tomaron el poder y se quedaron hasta 1983. “Combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva hasta su total aniquilamiento”, anunciaba el dictador Jorge Rafael Videla (1925-2013), a poco de tomar la presidencia. La “guerra contra la subversión” -es decir, contra las organizaciones armadas del peronismo y la izquierda- sería la justificación del autodenominado “proceso de reorganización nacional” instrumentado por la dictadura.

    El 50° aniversario del último golpe militar encuentra hoy a Argentina en una “batalla por la memoria de la dictadura”, según destaca el diario español El País. “Cincuenta años después, hay muertos sin sepultura y hay tumbas sin nombre. Cincuenta años después, hay personas que, sin saberlo, viven una identidad ajena. Cincuenta años después, hay crímenes irresueltos y criminales impunes. Todavía hay juicios en trámite y hay juicios que ni siquiera empezaron”, apunta. La desaparición de 30.000 personas y la apropiación de unos 500 bebés -de acuerdo con las estimaciones de los organismos de derechos humanos-sintetizan las atrocidades cometidas.

    Haciéndose eco de este hecho histórico, el jueves pasado, en una columna de opinión publicada en el diario Clarín, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército argentino (1991-1999) y veterano de la Guerra de las Malvinas, Martín Balza (91), se refirió a los 50 años del inicio de lo que llamó “una tragedia argentina”: “el anunciado y previsible golpe de Estado cívico-militar denominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), encabezado por una Junta Militar constituida por el general Jorge R. Videla, el almirante Emilio E. Massera y el brigadier Orlando R. Agosti”.

    “Creo que como sociedad no hemos logrado la ansiada reconciliación-que exige reconocimiento y voluntad de enmienda- lo que, en síntesis, es la recuperación de las relaciones entre las personas superando la violencia física o moral y removiendo sus fuentes: la polarización entre pasado irreconciliables. Hemos privilegiado lo que creemos como verdad por sobre la historia, y ésta puede ser remedio o veneno; todos desearíamos que sea remedio que cure resentimientos y enconos. No lo hemos logrado aún”, escribió.

    Y este lunes, en víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, Balza ahondó en sus reflexiones. En entrevista con Clarín, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército recordó las circunstancias en que vivió el 24 de la marzo de 1976. “Yo estaba haciendo un curso en el Centro de Altos Estudios Militares de Perú. Fue, creo, el golpe de Estado más anunciado de la historia argentina y quizás del mundo. Hasta The New York Times lo había anticipado ya en diciembre del ‘75. ‘Probablemente en pocos meses más’, escribió su periodista. Yo me iba enterando por cosas que me contaban, pero nada más”, relató.

    Y agregó: “Al almirante Emilio Massera y al brigadier Orlando Agosti no los conocía. Sí conocía al general Jorge Rafael Videla, quien, no solo para mí, carecía de las necesarias aptitudes para el cargo. Era débil en el mando, irresoluto y falto de carácter”.

    “A los tres miembros de la junta militar los había nombrado María Estela Martínez de Perón. Fue entonces que escuché el nombre de (Emilio) Massera. De Videla, con quien me había cruzado alguna vez, él como capitán y yo como cadete, sabía poco: que había estado en disponibilidad, que era totalmente carente de las más mínimas aptitudes de mando y un irresoluto total. Massera lo odiaba. Massera fue la extrema síntesis de la ilegalidad y la corrupción. Robó una finca en Chacras de Coria (Mendoza), la vendió, mató a sus dueños, después a su abogado. Bueno, ése era Massera”, prosiguió.

    Discurso histórico

    Clarín recordó cómo el 25 de abril de 1995 a las 22, cuando se iniciaba Tiempo Nuevo, el popular programa político de TV conducido por el periodista Bernardo Neustadt, el entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Martín Balza, empezó a cambiar la mirada de parte de las Fuerzas Armadas argentinas respecto de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. En un discurso histórico (“Autocrítica del Ejército por la represión ilegal”, tituló el diario en su portada del día siguiente), Balza hizo durante casi 10 minutos una revisión histórica.

    “En un inédito mensaje, el jefe del Ejército dijo que la verdadera reconciliación llevará generaciones. Reiteró que no existen listas de desaparecidos, pero que si se pudieran reconstruir las difundiría bajo su responsabilidad”, se leía en la nota.

    “Mi postura respecto de lo realizado durante la dictadura la había ido dando de a poco en diferentes actos. Siempre metía un bocadillo sobre el incorrecto comportamiento de la fuerza. Pero, un día, (el diario) La Razón titula algo así como ‘Incomprensible silencio del Ejército’. Y yo dije: ‘Tan duro como real’. Entonces les comuniqué a los oficiales que trabajaban estrechamente conmigo en el área institucional que había llegado la hora de dar un mensaje en el que venía trabajando”, relató Balza a Clarín sobre su decisión de asistir al programa de Neustadt.

    Sobre qué sintió al hacer pública su postura, Balza señala: “Tranquilidad para mis subordinados, miles de dignos generales, oficiales y suboficiales que nunca se apartaron de las leyes y reglamentos militares y de la ética sanmartiniana. No puedo omitir un comentario del exfiscal Julio César Strassera sobre el mensaje que di aquella noche: ‘Balza dijo todo lo que podía decir, no podía decir más’. Y tampoco puedo omitir que, en ese entonces, todos, terroristas y no terroristas, estaban indultados por el Poder Ejecutivo Nacional, desde diciembre de 1989”.

    A 50 años del golpe, Balza reitera: “Respeto todas las opiniones, pero hoy y desde hace varias décadas, estoy convencido que los golpes de Estado fueron lamentables y el último fue el más sangriento y criminal de nuestra historia”.

    Más sobre:ArgentinamilitarMartín BalzaJorge VidelaMasseraAgostiBernardo NeustadtMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Adujo que padece cáncer y actuó por necesidad: en prisión preventiva sujeto que intentó robar banco en Providencia

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    “Yo no tengo rencillas con nadie”: Steinert aborda salida de Consuelo Peña de la PDI tras dudas por su rol en la remoción

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Servicios

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber
    Chile

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Adujo que padece cáncer y actuó por necesidad: en prisión preventiva sujeto que intentó robar banco en Providencia

    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por mercado interno y Mepco
    Negocios

    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por mercado interno y Mepco

    El precio del cobre anotó su segundo peor valor del año tras guerra en Medio Oriente

    Presidente del BCI, Ignacio Yarur, resalta la importancia de la rentabilidad de las empresas, pero con “cohesión social”

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio
    Tendencias

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami
    El Deportivo

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami

    Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami

    Repasa la derrota de Alejandro Tabilo frente a Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”
    Cultura y entretención

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”

    “Caviar (Basura)”: Entrópica lanza su nuevo single junto a Cecilia Aguayo

    Dwayne Johnson luce una melena en el trailer del live action de Moana

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”
    Mundo

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    Los pasos en falso de Trump en la guerra contra Irán

    Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión