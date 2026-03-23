A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

Martín Balza, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército argentino y veterano de la Guerra de las Malvinas.

El 24 de marzo de 1976 los militares argentinos tomaron el poder y se quedaron hasta 1983. “Combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva hasta su total aniquilamiento”, anunciaba el dictador Jorge Rafael Videla (1925-2013), a poco de tomar la presidencia. La “guerra contra la subversión” -es decir, contra las organizaciones armadas del peronismo y la izquierda- sería la justificación del autodenominado “proceso de reorganización nacional” instrumentado por la dictadura.

El 50° aniversario del último golpe militar encuentra hoy a Argentina en una “batalla por la memoria de la dictadura”, según destaca el diario español El País. “Cincuenta años después, hay muertos sin sepultura y hay tumbas sin nombre. Cincuenta años después, hay personas que, sin saberlo, viven una identidad ajena. Cincuenta años después, hay crímenes irresueltos y criminales impunes. Todavía hay juicios en trámite y hay juicios que ni siquiera empezaron”, apunta. La desaparición de 30.000 personas y la apropiación de unos 500 bebés -de acuerdo con las estimaciones de los organismos de derechos humanos-sintetizan las atrocidades cometidas.

MARTÍN BALZA: “VIDELA ERA DÉBIL EN EL MANDO, IRRESOLUTO Y FALTO DE CARÁCTER”



El ex jefe del Ejército Martín Balza recordó su autocrítica de 1995 sobre la dictadura y sostuvo que el golpe de 1976 fue “el más sangriento y criminal”.



Testimonio



La autocrítica de 1995

“Mi postura… pic.twitter.com/xh5csMZkyg — Clarín (@clarincom) March 23, 2026

Haciéndose eco de este hecho histórico, el jueves pasado, en una columna de opinión publicada en el diario Clarín, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército argentino (1991-1999) y veterano de la Guerra de las Malvinas, Martín Balza (91), se refirió a los 50 años del inicio de lo que llamó “una tragedia argentina”: “el anunciado y previsible golpe de Estado cívico-militar denominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), encabezado por una Junta Militar constituida por el general Jorge R. Videla, el almirante Emilio E. Massera y el brigadier Orlando R. Agosti”.

"Tragedia argentina: mendacidad y contumacia", la columna de opinión de Martín Balza para Diario Perfilhttps://t.co/XCYziDLZzh — Perfil.com (@perfilcom) March 22, 2026

“Creo que como sociedad no hemos logrado la ansiada reconciliación-que exige reconocimiento y voluntad de enmienda- lo que, en síntesis, es la recuperación de las relaciones entre las personas superando la violencia física o moral y removiendo sus fuentes: la polarización entre pasado irreconciliables. Hemos privilegiado lo que creemos como verdad por sobre la historia, y ésta puede ser remedio o veneno; todos desearíamos que sea remedio que cure resentimientos y enconos. No lo hemos logrado aún”, escribió.

Y este lunes, en víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, Balza ahondó en sus reflexiones. En entrevista con Clarín, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército recordó las circunstancias en que vivió el 24 de la marzo de 1976. “Yo estaba haciendo un curso en el Centro de Altos Estudios Militares de Perú. Fue, creo, el golpe de Estado más anunciado de la historia argentina y quizás del mundo. Hasta The New York Times lo había anticipado ya en diciembre del ‘75. ‘Probablemente en pocos meses más’, escribió su periodista. Yo me iba enterando por cosas que me contaban, pero nada más”, relató.

Comenzó la vigilia en Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del golpe cívico-militarhttps://t.co/NLNX0mI1rr — El Destape (@eldestapeweb) March 23, 2026

Y agregó: “Al almirante Emilio Massera y al brigadier Orlando Agosti no los conocía. Sí conocía al general Jorge Rafael Videla, quien, no solo para mí, carecía de las necesarias aptitudes para el cargo. Era débil en el mando, irresoluto y falto de carácter”.

“A los tres miembros de la junta militar los había nombrado María Estela Martínez de Perón. Fue entonces que escuché el nombre de (Emilio) Massera. De Videla, con quien me había cruzado alguna vez, él como capitán y yo como cadete, sabía poco: que había estado en disponibilidad, que era totalmente carente de las más mínimas aptitudes de mando y un irresoluto total. Massera lo odiaba. Massera fue la extrema síntesis de la ilegalidad y la corrupción. Robó una finca en Chacras de Coria (Mendoza), la vendió, mató a sus dueños, después a su abogado. Bueno, ése era Massera”, prosiguió.

Discurso histórico

Clarín recordó cómo el 25 de abril de 1995 a las 22, cuando se iniciaba Tiempo Nuevo, el popular programa político de TV conducido por el periodista Bernardo Neustadt, el entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Martín Balza, empezó a cambiar la mirada de parte de las Fuerzas Armadas argentinas respecto de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. En un discurso histórico (“Autocrítica del Ejército por la represión ilegal”, tituló el diario en su portada del día siguiente), Balza hizo durante casi 10 minutos una revisión histórica.

El 50 aniversario del último golpe militar en Argentina encuentra al país bajo un Gobierno que relativiza el terrorismo de Estado, mientras la literatura, el cine y otras artes continúan elaborando el legado del genocidio https://t.co/bxsPXmaTkg — EL PAÍS (@el_pais) March 21, 2026

“En un inédito mensaje, el jefe del Ejército dijo que la verdadera reconciliación llevará generaciones. Reiteró que no existen listas de desaparecidos, pero que si se pudieran reconstruir las difundiría bajo su responsabilidad”, se leía en la nota.

“Mi postura respecto de lo realizado durante la dictadura la había ido dando de a poco en diferentes actos. Siempre metía un bocadillo sobre el incorrecto comportamiento de la fuerza. Pero, un día, (el diario) La Razón titula algo así como ‘Incomprensible silencio del Ejército’. Y yo dije: ‘Tan duro como real’. Entonces les comuniqué a los oficiales que trabajaban estrechamente conmigo en el área institucional que había llegado la hora de dar un mensaje en el que venía trabajando”, relató Balza a Clarín sobre su decisión de asistir al programa de Neustadt.

Sobre qué sintió al hacer pública su postura, Balza señala: “Tranquilidad para mis subordinados, miles de dignos generales, oficiales y suboficiales que nunca se apartaron de las leyes y reglamentos militares y de la ética sanmartiniana. No puedo omitir un comentario del exfiscal Julio César Strassera sobre el mensaje que di aquella noche: ‘Balza dijo todo lo que podía decir, no podía decir más’. Y tampoco puedo omitir que, en ese entonces, todos, terroristas y no terroristas, estaban indultados por el Poder Ejecutivo Nacional, desde diciembre de 1989”.

A 50 años del golpe de Estado, Argentina entre negacionismo y memoria. Milei ignora la conmemoración. Pero el recuerdo perdura, e incluso la Iglesia se involucra #ANSA https://t.co/SztWWtjL5a — ANSA Latina (@ANSALatinaNews) March 21, 2026

A 50 años del golpe, Balza reitera: “Respeto todas las opiniones, pero hoy y desde hace varias décadas, estoy convencido que los golpes de Estado fueron lamentables y el último fue el más sangriento y criminal de nuestra historia”.