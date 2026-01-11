SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Accidente aéreo conmociona a Colombia: muere popular cantante

    El artista local falleció junto a su manager y fotógrafo después de que la avioneta en que viajaban hacia Medellín se precipitara y estallara en llamas cerca del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá.

    Por 
    Lya Rosen

    Esta tarde, en un accidente aéreo en la localidad de Boyacá, Colombia, falleció el conocido cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a sus acompañantes, el piloto y el copiloto de una avioneta privada.

    La aeronave, un Piper Navajo propiedad de la compañía de Jiménez, despegó este sábado del aeropuerto del municipio de Paipa, alrededor de las 16.00 horas locales (18.00 en Chile) con destino a Medellín, pero no logró alcanzar altura, impactando en un zona rural, emplazada sobre la vía entre los municipios de Paipa y Duitama, donde la avioneta se incendió completamente.

    La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó las muertes en el lugar de Jiménez y otras cuatro personas, incluyendo dos miembros de su equipo, e inició una investigación sobre el incidente y sus posibles causas.

    Poco después de conocerse la noticia, los fanáticos del cantante, conocido por temas que fusionan vallenato y ritmos populares, lamentaron su trágica desaparición, al igual que el gobernador de Boyacá, Carlos Amayar, quien calificó como una tragedia para el mundo de la música la muerte del talento de Manzanares.

    Además, Amayar compartió un comunicado oficial de su gobernación que calificó al cantante como “una de las figuras más representativas de la música popular colombiana” y detalló los nombres de las víctimas del accidente aéreo.

    De esta manera, junto con Jiménez, se identificó a los otros fallecidos como el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Weisman Mora, Óscar Marín y Jefferson Osorio, estos últimos el fotógrafo y manager del artista de 34 años.

    Las reacciones del mundo político colombiano

    Como detalló el diario El Tiempo, varias figuras políticas colombianas, entre ellas el presidente Gustavo Petro, expresaron su pesar por la muerte del popular cantante en el siniestro aéreo.

    El mandatario afirmó en su cuenta en la red social X que “lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa”. Esto en una publicación donde además compartió un comunicado oficial de la Aeronáutica Civil.

    Por su parte, la candidata presidencial Vicky Dávila dijo que “es muy triste la muerte de Yeison Jiménez, joven y exitoso cantante de música popular. Los colombianos lloramos su partida prematura. A su familia y a sus fans un abrazo apretado”.

    A ellos se sumó el exministro del Interior y candidato, Juan Fernando Cristo, quien señaló: “Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez y sus compañeros en un accidente de avión cerca de Paipa. Colombia pierde a uno de los principales exponentes de la música popular. Mis pensamientos están con su familia, sus dos hijos y todos sus seguidores en este difícil momento”.

    Más sobre:ColombiaAccidenteYeison JiménezCantanteAvionetaMundo

